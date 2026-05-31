Industria Kielce mistrzem Polski! Pokaz siły w finale

Spotkanie od początku mocno rozpoczęli Kielczanie, a na boisku tradycyjnie nie zabrakło twardej gry. Ta została jednak szybko usankcjonowana przez arbitra, który już w ósmej minucie wręczył drugą karę dwóch minut, a kilka chwil później musiał dać Benoit Kounkoudowi czerwoną kartkę. Przez cały czas prowadziła jednak Industria, a kolejne trafienia dokładali Szymon Sićko oraz Piotr Jarosiewicz.

ZOBACZ TAKŻE: Filar mistrza Polski żegna się z klubem! "Kapitan odchodzi z okrętu ostatni"

Po drugiej stronie odpowiadał Gergo Fazekas, a z boiskiem musiał definitywnie pożegnać się w końcówce pierwszej partii Przemysław Krajewski, który także ujrzał czerwoną kartkę po wideoweryfikacji. Wkrótce po rzucie karnym wykorzystanym przez Jarosiewicza pierwsza połowa dobiegła końca, a Kielczanie utrzymywali komfortową przewagę.

Druga połowa wcale nie straciła na intensywności, a obie drużyny miały świadomość, że może to być ostatnia odsłona tegorocznej rywalizacji w finale, więc nie oszczędzały swoich sił. Jako trzeci z boiska już w 37. minucie za faul wyleciał Theo Monar, a kolejne punkty dla Kielczan dokładali za to Alex i Daniel Dujszebajewowie. Na linii bramkowej swoją drużynę wspomagał Adam Morawski, a przewaga regularnie rosła.

Im bliżej finiszu tego spotkania, tym więcej ostrej gry w szeregach obu ekip. Trafiony w twarz przez Jorge Maquedę został Gergo Fazekas i to Hiszpan musiał już jako czwarty pożegnać się z boiskiem. Kilka chwil później za przewinienie wypadł Leon Susnja, a Kielczanie powoli zaczynali już celebrować wysokie zwycięstwo nad odwiecznym rywalem.

Piątki z kibicami jeszcze w trakcie gry przybijał przebywający na boisku... Dylan Nahi, a hala w Kielcach wręcz unosiła się od dopingu miejscowych kibiców. W końcu sędzia zakończył spotkanie i to Industria Kielce sięgnęła po tytuł mistrzów Polski po dwuletniej przerwie na rzecz Orlen Wisły Płock.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Industria Kielce - Orlen Wisła Płock 36:27 (18:14)

MVP: Alex Dujszebajew (Industria Kielce)

Industria: Klemen Ferlin, Adam Morawski – Alex Dujshebaev 10, Piotr Jarosiewicz 6, Daniel Dujshebaev 4, Szymon Sićko 3, Arciom Karalek 2, Aleks Vlah 2, Dylan Nahi 2, Piotr Jędraszczyk 2, Michał Olejniczak 2, Jorge Maqueda 2, Arkadiusz Moryto 1, Benoit Kounkoud, Łukasz Rogulski, Theo Monar.

Orlen Wisła: Torbjorn Bergerud, Mirko Alilović – Abel Serdio 5, Sergei Kosorotow 5, Gergo Fazekas 4, Michał Daszek 3, Dawid Dawydzik 3, Zoltan Szita 3, Mitja Janc 1, Przemysław Krajewski 1, Kirył Samojla 1, Leon Susnja, Melvyn Richardson 1, Miha Zarabec, Lovro Mihić.

Karne minuty: Industria – 18, Orlen Wisła – 12.

Czerwone kartki (za faul) – Benoit Kounkoud (Industria) – 10. min, Theo Monar (Industria) – 34. min. Przemysław Krajewski (Wisła) – 26. min, Jorge Maqueda. (Industria) – 49. min, Leon Susnja (Wisła) – 50 min.

Sędziowali: Michał Orzech i Robert Orzech (Gdańsk).

Widzów: 4 000.

PI, Polsat Sport