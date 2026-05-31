Jest skład Polski na mecz z Ukrainą! Co z debiutantami?

W niedzielę reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Ukrainą. We Wrocławiu od pierwszej minuty w bramce polskiej kadry wystąpi Marcin Bułka.

Obronę stworzą Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora i Jakub Kiwior. Na wahadłach zagrają natomiast Nicola Zalewski i Arkadiusz Pyrka.

W środku pola zagrają Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i Jakub Piotrowski. Najbardziej ofensywnymi piłkarzami będą natomiast Oskar Pietuszewski i kapitan Robert Lewandowski.

Tym samym w wyjściowym składzie nie znalazł się ani jeden debiutant. Na ławce rezerwowych pozostają między innymi Kacper Potulski czy Karol Czubak, dla których występ w starciu z Ukrainą byłby premierowy w narodowej drużynie.

Skład Polski na mecz z Ukrainą:



Bułka - Wiśniewski, Kędziora, Kiwior - Pyrka, Zieliński, Piotrowski, Szymański, Zalewski - Pietuszewski, Lewandowski

