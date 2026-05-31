Jest skład Polski na mecz z Ukrainą! Co z debiutantami?

Piłka nożna

Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na towarzyski mecz z Ukrainą. Od pierwszej minuty zagra kapitan polskiej kadry, Robert Lewandowski.

fot. PAP

W niedzielę reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Ukrainą. We Wrocławiu od pierwszej minuty w bramce polskiej kadry wystąpi Marcin Bułka.

 

Obronę stworzą Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora i Jakub Kiwior. Na wahadłach zagrają natomiast Nicola Zalewski i Arkadiusz Pyrka.

 

W środku pola zagrają Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i Jakub Piotrowski. Najbardziej ofensywnymi piłkarzami będą natomiast Oskar Pietuszewski i kapitan Robert Lewandowski.

 

Tym samym w wyjściowym składzie nie znalazł się ani jeden debiutant. Na ławce rezerwowych pozostają między innymi Kacper Potulski czy Karol Czubak, dla których występ w starciu z Ukrainą byłby premierowy w narodowej drużynie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina od godziny 17.30 na Polsatsport.pl.

 

Skład Polski na mecz z Ukrainą:

Bułka - Wiśniewski, Kędziora, Kiwior - Pyrka, Zieliński, Piotrowski, Szymański, Zalewski - Pietuszewski, Lewandowski

BS, Polsat Sport
