Kiedy gra reprezentacja Polski w siatkówce? Najważniejsze imprezy w 2026 roku

Robert MurawskiSiatkówka

Rozpoczyna się sezon reprezentacyjny w siatkówce. Kibiców tej pięknej dyscypliny sportu czeka wiele emocji - mecze reprezentacji Polski siatkarek, siatkarzy, a także drużyn młodzieżowych i juniorskich. Kiedy są najważniejsze imprezy w siatkówce w 2026 roku? Sprawdź terminarz.

Drużyna siatkarzy reprezentacji Polski w strojach meczowych na tle kibiców i tablicy z napisem POLAND.
Sezon reprezentacyjny 2026 w siatkówce. Najważniejsze turnieje. Kiedy gra reprezentacja Polski?

Sezon reprezentacyjny w siatkówce to dla wielu kibiców najbardziej emocjonujące i najciekawsze miesiące w roku. Po zakończeniu rozgrywek klubowych, najlepsi siatkarze dołączają do drużyn narodowych i walczą o medale najważniejszych imprez.

 

W 2026 roku również nie powinno zabraknąć emocji. Turnieje reprezentacyjne zostaną rozegrane od czerwca do września. Reprezentacje Polski siatkarzy i siatkarek zagrają w Lidze Narodów oraz w mistrzostwach Europy. Ważne imprezy czekają również kadry młodzieżowe i juniorskie - U22, U18 (mistrzostwa Europy) oraz U17 (mistrzostwa świata).

 

Kiedy gra reprezentacja Polski? Jakie są daty najważniejszych imprez siatkarskich w 2026 roku z udziałem polskich siatkarzy i siatkarek? Sprawdź terminarz:

 

Reprezentacja Polski siatkarek

3 czerwca - 26 lipca

Liga Narodów siatkarek 2026

 

3-7 czerwca
grupa 3 (Nankin, Chiny) Belgia, Czechy, Serbia, Chiny

 

17-21 czerwca
grupa 6 (Bangkok, Tajlandia) Bułgaria, Ukraina, Holandia, Kanada

 

8-12 lipca
grupa 9 (Osaka, Japonia) Turcja, USA, Brazylia, Japonia

 

22-26 lipca
turniej finałowy (Makau, Chiny)

 

21 sierpnia - 06 września
mistrzostwa Europy (Turcja, Czechy, Azerbejdżan, Szwecja)
(grupa A - Stambuł, Turcja) Turcja, Łotwa, Niemcy, Słowenia, Węgry

 

Reprezentacja Polski siatkarzy

10 czerwca - 2 sierpnia

Liga Narodów siatkarzy 2026

10-14 czerwca
grupa 3 (Linyi, Chiny) Kuba, Słowenia, Japonia, Ukraina

24-28 czerwca
grupa 5 (Gliwice, Polska) Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna

15-19 lipca
grupa 8 (Chicago, USA) Bułgaria, Brazylia, Francja, USA

29 lipca - 2 sierpnia
turniej finałowy (Ningbo, Chiny).

 

9-26 września
mistrzostwa Europy (Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Włochy)
grupa B (Sofia, Bułgaria) Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia, Izrael

 

Reprezentacja Polski siatkarek U22

 

7-12 lipca
mistrzostwa Europy U22 (Holandia)

grupa II Włochy, Serbia, Portugalia


Reprezentacja Polski siatkarzy U22

 

29 czerwca - 04 lipca

mistrzostwa Europy U22 (Portugalia)

grupa I Portugalia, Ukraina, Izrael

 

Reprezentacja Polski siatkarek U18

 

1-12 lipca
mistrzostwa Europy U18 (Litwa, Łotwa)

grupa I (Ryga, Łotwa) Łotwa, Włochy, Polska, Turcja, Belgia, Hiszpania, Czechy, Islandia.

 

Reprezentacja Polski siatkarzy U18


7-18 lipca
mistrzostwa Europy U18 (Włochy)
grupa I (Włochy) Włochy, Polska, Słowenia, Finlandia, Grecja, Turcja, Serbia, Islandia

 

Reprezentacja Polski siatkarek U17

 

6-16 sierpnia
mistrzostwa Świata U17 (Chile)
grupa C (Japonia, Brazylia, Argentyna, Chorwacja, Hiszpania)

 

Reprezentacja Polski siatkarzy U17

 

19-29 sierpnia
mistrzostwa Świata U17 (Katar)
grupa A (Katar, Meksyk, Francja).

