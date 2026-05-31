Kiedy gra reprezentacja Polski w siatkówce? Najważniejsze imprezy w 2026 roku
Rozpoczyna się sezon reprezentacyjny w siatkówce. Kibiców tej pięknej dyscypliny sportu czeka wiele emocji - mecze reprezentacji Polski siatkarek, siatkarzy, a także drużyn młodzieżowych i juniorskich. Kiedy są najważniejsze imprezy w siatkówce w 2026 roku? Sprawdź terminarz.
Sezon reprezentacyjny w siatkówce to dla wielu kibiców najbardziej emocjonujące i najciekawsze miesiące w roku. Po zakończeniu rozgrywek klubowych, najlepsi siatkarze dołączają do drużyn narodowych i walczą o medale najważniejszych imprez.
W 2026 roku również nie powinno zabraknąć emocji. Turnieje reprezentacyjne zostaną rozegrane od czerwca do września. Reprezentacje Polski siatkarzy i siatkarek zagrają w Lidze Narodów oraz w mistrzostwach Europy. Ważne imprezy czekają również kadry młodzieżowe i juniorskie - U22, U18 (mistrzostwa Europy) oraz U17 (mistrzostwa świata).
Kiedy gra reprezentacja Polski? Jakie są daty najważniejszych imprez siatkarskich w 2026 roku z udziałem polskich siatkarzy i siatkarek? Sprawdź terminarz:
Reprezentacja Polski siatkarek
3 czerwca - 26 lipca
Liga Narodów siatkarek 2026
3-7 czerwca
grupa 3 (Nankin, Chiny) Belgia, Czechy, Serbia, Chiny
17-21 czerwca
grupa 6 (Bangkok, Tajlandia) Bułgaria, Ukraina, Holandia, Kanada
8-12 lipca
grupa 9 (Osaka, Japonia) Turcja, USA, Brazylia, Japonia
22-26 lipca
turniej finałowy (Makau, Chiny)
21 sierpnia - 06 września
mistrzostwa Europy (Turcja, Czechy, Azerbejdżan, Szwecja)
(grupa A - Stambuł, Turcja) Turcja, Łotwa, Niemcy, Słowenia, Węgry
Reprezentacja Polski siatkarzy
10 czerwca - 2 sierpnia
Liga Narodów siatkarzy 2026
10-14 czerwca
grupa 3 (Linyi, Chiny) Kuba, Słowenia, Japonia, Ukraina
24-28 czerwca
grupa 5 (Gliwice, Polska) Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna
15-19 lipca
grupa 8 (Chicago, USA) Bułgaria, Brazylia, Francja, USA
29 lipca - 2 sierpnia
turniej finałowy (Ningbo, Chiny).
9-26 września
mistrzostwa Europy (Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Włochy)
grupa B (Sofia, Bułgaria) Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia, Izrael
Reprezentacja Polski siatkarek U22
7-12 lipca
mistrzostwa Europy U22 (Holandia)
grupa II Włochy, Serbia, Portugalia
Reprezentacja Polski siatkarzy U22
29 czerwca - 04 lipca
mistrzostwa Europy U22 (Portugalia)
grupa I Portugalia, Ukraina, Izrael
Reprezentacja Polski siatkarek U18
1-12 lipca
mistrzostwa Europy U18 (Litwa, Łotwa)
grupa I (Ryga, Łotwa) Łotwa, Włochy, Polska, Turcja, Belgia, Hiszpania, Czechy, Islandia.
Reprezentacja Polski siatkarzy U18
7-18 lipca
mistrzostwa Europy U18 (Włochy)
grupa I (Włochy) Włochy, Polska, Słowenia, Finlandia, Grecja, Turcja, Serbia, Islandia
Reprezentacja Polski siatkarek U17
6-16 sierpnia
mistrzostwa Świata U17 (Chile)
grupa C (Japonia, Brazylia, Argentyna, Chorwacja, Hiszpania)
Reprezentacja Polski siatkarzy U17
19-29 sierpnia
mistrzostwa Świata U17 (Katar)
grupa A (Katar, Meksyk, Francja).