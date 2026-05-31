Kiedy gra reprezentacja Polski w siatkówce? Najważniejsze imprezy w 2026 roku

Sezon reprezentacyjny w siatkówce to dla wielu kibiców najbardziej emocjonujące i najciekawsze miesiące w roku. Po zakończeniu rozgrywek klubowych, najlepsi siatkarze dołączają do drużyn narodowych i walczą o medale najważniejszych imprez.

W 2026 roku również nie powinno zabraknąć emocji. Turnieje reprezentacyjne zostaną rozegrane od czerwca do września. Reprezentacje Polski siatkarzy i siatkarek zagrają w Lidze Narodów oraz w mistrzostwach Europy. Ważne imprezy czekają również kadry młodzieżowe i juniorskie - U22, U18 (mistrzostwa Europy) oraz U17 (mistrzostwa świata).

Kiedy gra reprezentacja Polski? Jakie są daty najważniejszych imprez siatkarskich w 2026 roku z udziałem polskich siatkarzy i siatkarek? Sprawdź terminarz:

Reprezentacja Polski siatkarek

3 czerwca - 26 lipca

Liga Narodów siatkarek 2026

3-7 czerwca

grupa 3 (Nankin, Chiny) Belgia, Czechy, Serbia, Chiny

17-21 czerwca

grupa 6 (Bangkok, Tajlandia) Bułgaria, Ukraina, Holandia, Kanada

8-12 lipca

grupa 9 (Osaka, Japonia) Turcja, USA, Brazylia, Japonia

22-26 lipca

turniej finałowy (Makau, Chiny)

21 sierpnia - 06 września

mistrzostwa Europy (Turcja, Czechy, Azerbejdżan, Szwecja)

(grupa A - Stambuł, Turcja) Turcja, Łotwa, Niemcy, Słowenia, Węgry

Reprezentacja Polski siatkarzy

10 czerwca - 2 sierpnia

Liga Narodów siatkarzy 2026



10-14 czerwca

grupa 3 (Linyi, Chiny) Kuba, Słowenia, Japonia, Ukraina

24-28 czerwca

grupa 5 (Gliwice, Polska) Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna

15-19 lipca

grupa 8 (Chicago, USA) Bułgaria, Brazylia, Francja, USA

29 lipca - 2 sierpnia

turniej finałowy (Ningbo, Chiny).

9-26 września

mistrzostwa Europy (Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Włochy)

grupa B (Sofia, Bułgaria) Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia, Izrael

Reprezentacja Polski siatkarek U22

7-12 lipca

mistrzostwa Europy U22 (Holandia)

grupa II Włochy, Serbia, Portugalia



Reprezentacja Polski siatkarzy U22

29 czerwca - 04 lipca

mistrzostwa Europy U22 (Portugalia)

grupa I Portugalia, Ukraina, Izrael

Reprezentacja Polski siatkarek U18

1-12 lipca

mistrzostwa Europy U18 (Litwa, Łotwa)

grupa I (Ryga, Łotwa) Łotwa, Włochy, Polska, Turcja, Belgia, Hiszpania, Czechy, Islandia.

Reprezentacja Polski siatkarzy U18



7-18 lipca

mistrzostwa Europy U18 (Włochy)

grupa I (Włochy) Włochy, Polska, Słowenia, Finlandia, Grecja, Turcja, Serbia, Islandia

Reprezentacja Polski siatkarek U17

6-16 sierpnia

mistrzostwa Świata U17 (Chile)

grupa C (Japonia, Brazylia, Argentyna, Chorwacja, Hiszpania)

Reprezentacja Polski siatkarzy U17

19-29 sierpnia

mistrzostwa Świata U17 (Katar)

grupa A (Katar, Meksyk, Francja).