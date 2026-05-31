Kto wygra finał MŚ w hokeju na lodzie? "Spodziewam się bardzo wyrównanego meczu"

Grzegorz Michalewski: Wieczorem poznany mistrza świata w hokeju na lodzie. Kto jest Twoim faworytem do złota?

Tomek Valtonen: Kibicuję Finom, ale to nie będzie dla nich łatwe spotkanie. Spodziewam się bardzo wyrównanego meczu, choć zagrają w nim dwa różne zespoły. Uważam, że Finlandia ma lepszych zawodników i większe indywidualności w swojej drużynie, ale za to Szwajcarzy grają u siebie i to będzie ich atut. Z przekroju całego turnieju widać, że grają widowiskowo i są bardzo skuteczni. Przegrali dwa poprzednie finały, więc będą zdeterminowani, aby teraz odnieść zwycięstwo tym bardziej, że grają u siebie.

Jakiego meczu spodziewasz się ze strony Finlandii?

Ich grę już od dłuższego czasu charakteryzuje spokój. Będą chcieli mieć ten mecz pod swoją kontrolą, choć to może być trudne zważywszy, że Szwajcarzy będą niesieni dopingiem swoich kibiców. Niezwykle ważna będzie cierpliwość w sposobie rozgrywania krążka i stwarzania sobie sytuacji bramkowych. Na pewno atutem Finlandii będzie gra obrońców, którzy bardzo często podłączają się do akcji ofensywnych oraz gra fizyczna, z której słyną Finowie.

Co, poza wsparciem własnych kibiców, może być atutem Szwajcarów w starciu z Finlandią?

Lubią grać szybki i agresywny hokej bez względu na to czy jest to strefa obronna, neutralna czy strefa ataku. Wszędzie grają na dużej intensywności i widać, ze są świetnie przygotowani do tego turnieju. To będzie na pewno znakomity finał, gdzie o zwycięstwie jednej bądź drugiej drużyny przesądzić mogą najmniejsze detale. Kluczowa może okazać się postawa obu bramkarzy, a więc Justusa Annunena i Leonardo Genoniego.

Kto według Ciebie otrzyma nagrodę MVP dla najbardziej wartościowego zawodnika tego turnieju?

Jeżeli wygrają Finowie, to tę nagrodę otrzyma Aleksander Barkov, a jeśli zwyciężą Szwajcarzy, to MVP tego turnieju zostanie Roman Josi. To zdecydowanie dwaj najlepsi zawodnicy tego turnieju.

