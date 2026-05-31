Legia Warszawa ma nowego dyrektora sportowego

O nowej roli Bobica poinformowała Legia za pośrednictwem listu otwartego do kibiców, opublikowanego w niedzielę na stronie klubu, pod którym podpisał się prezes zarządzający Marcin Herra.

„Zakończyliśmy sezon, który był dla Legii Warszawa rozczarowaniem. Wyniki były dużo gorsze niż wszyscy oczekiwaliśmy. Klub znalazł się w trudnej sytuacji sportowej i organizacyjnej. Najtrudniejszy był czas zmian na stanowisku trenera (...). Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam” - przekazał Herra, jednocześnie dziękując wszystkim, którzy byli z Legią w tym czasie.

„Od stycznia 2026 roku wprowadzamy zmiany. Nie wszystkie są głośne i widoczne z zewnątrz. Ich celem jest usprawnienie działania klubu. Trener Marek Papszun wprowadził swoje zasady i standardy w zarządzaniu drużyną, co przyniosło rezultaty na boisku w rundzie wiosennej. Pomimo słabej oceny całego sezonu wyniki tej części rozgrywek były już zdecydowanie lepsze. Musimy i chcemy ten kierunek kontynuować” - podkreślił.

„Do tego potrzeba dobrej współpracy kluczowych osób w klubie, a przede wszystkim jasnych zasad i jednoznacznie przypisanej odpowiedzialności. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas” - dodał.

Tydzień wcześniej warszawski klub poinformował, że funkcję dyrektora sportowego przestał pełnić Michał Żewłakow. Były piłkarz reprezentacji Polski pracował w tej roli na Łazienkowskiej w latach 2015-2017, a wrócił pod koniec marca 2025 roku

W minionym sezonie Legia zajęła szóste miejsce w ekstraklasie, co nie dało jej miejsca w europejskich rozgrywkach pucharowych.

BS, PAP