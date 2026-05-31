Legia Warszawa ma nowego dyrektora sportowego
Fredi Bobic, były znany niemiecki piłkarz oraz dyrektor sportowy klubów Bundesligi, będzie od czerwca dyrektorem sportowym Legii Warszawa. Od ponad roku pełnił na Łazienkowskiej funkcję szefa operacyjnego ds. futbolu.
O nowej roli Bobica poinformowała Legia za pośrednictwem listu otwartego do kibiców, opublikowanego w niedzielę na stronie klubu, pod którym podpisał się prezes zarządzający Marcin Herra.
„Zakończyliśmy sezon, który był dla Legii Warszawa rozczarowaniem. Wyniki były dużo gorsze niż wszyscy oczekiwaliśmy. Klub znalazł się w trudnej sytuacji sportowej i organizacyjnej. Najtrudniejszy był czas zmian na stanowisku trenera (...). Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam” - przekazał Herra, jednocześnie dziękując wszystkim, którzy byli z Legią w tym czasie.
„Od stycznia 2026 roku wprowadzamy zmiany. Nie wszystkie są głośne i widoczne z zewnątrz. Ich celem jest usprawnienie działania klubu. Trener Marek Papszun wprowadził swoje zasady i standardy w zarządzaniu drużyną, co przyniosło rezultaty na boisku w rundzie wiosennej. Pomimo słabej oceny całego sezonu wyniki tej części rozgrywek były już zdecydowanie lepsze. Musimy i chcemy ten kierunek kontynuować” - podkreślił.
„Do tego potrzeba dobrej współpracy kluczowych osób w klubie, a przede wszystkim jasnych zasad i jednoznacznie przypisanej odpowiedzialności. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas” - dodał.
Tydzień wcześniej warszawski klub poinformował, że funkcję dyrektora sportowego przestał pełnić Michał Żewłakow. Były piłkarz reprezentacji Polski pracował w tej roli na Łazienkowskiej w latach 2015-2017, a wrócił pod koniec marca 2025 roku
W minionym sezonie Legia zajęła szóste miejsce w ekstraklasie, co nie dało jej miejsca w europejskich rozgrywkach pucharowych.