Lider reprezentacji Polski skomentował porażkę z Ukrainą. "Zabrakło..."

Piłka nożna

Reprezentacja Polski uległa 0:2 Ukrainie w meczu towarzyskim rozgrywanym we Wrocławiu. - Zabrakło skuteczności - stwierdził po spotkaniu pomocnik kadry Piotr Zieliński w rozmowie z Polsatem Sport.

Piłkarz reprezentacji Polski w białej koszulce z numerem 10 próbuje odebrać piłkę dwóm leżącym na ziemi zawodnikom Ukrainy w żółtych strojach.
Piotr Zieliński

Reprezentacja Polski podczas trwającego zgrupowania rozgrywa dwa mecze towarzyskie. W pierwszym z nich, we Wrocławiu, Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Ukraińców. Nasi sąsiedzi triumfowali 2:0 po golach Romana Jaremczuka i Andrija Jarmołenki.

 

- Początek był ok, ale potem oddaliśmy pole przeciwnikom. Klepali sobie i zwyciężyli zasłużenie - powiedział pomocnik kadry Piotr Zieliński w rozmowie z Polsatem Sport.

 

32-latek zwrócił uwagę na to, co zawiodło w szeregach naszej kadry.

 

- Powinniśmy zdobyć bramkę w pierwszych 10-15 minutach. Wtedy wyglądałoby to inaczej. Były strzały, było miejsce, lecz zabrakło skuteczności - ocenił.

 

Zieliński ma świadomość, że istnieje pole do poprawy.

 

- Jest nad czym pracować. Teraz mecz z Nigerią. Mam nadzieję, że połowa strzałów wpadnie - skwitował.

 

Podopieczni Jana Urbana na starcie z ekipą z Afryki przeniosą się do Warszawy. Zmierzą się z nią w środę 3 czerwca na PGE Narodowym.

 

Cała rozmowa z Piotrem Zielińskim w załączonym materiale wideo:

jc, Polsat Sport
