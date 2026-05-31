Lider reprezentacji Polski skomentował porażkę z Ukrainą. "Zabrakło..."

Reprezentacja Polski podczas trwającego zgrupowania rozgrywa dwa mecze towarzyskie. W pierwszym z nich, we Wrocławiu, Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Ukraińców. Nasi sąsiedzi triumfowali 2:0 po golach Romana Jaremczuka i Andrija Jarmołenki.

- Początek był ok, ale potem oddaliśmy pole przeciwnikom. Klepali sobie i zwyciężyli zasłużenie - powiedział pomocnik kadry Piotr Zieliński w rozmowie z Polsatem Sport.

32-latek zwrócił uwagę na to, co zawiodło w szeregach naszej kadry.

- Powinniśmy zdobyć bramkę w pierwszych 10-15 minutach. Wtedy wyglądałoby to inaczej. Były strzały, było miejsce, lecz zabrakło skuteczności - ocenił.

Zieliński ma świadomość, że istnieje pole do poprawy.

- Jest nad czym pracować. Teraz mecz z Nigerią. Mam nadzieję, że połowa strzałów wpadnie - skwitował.

Podopieczni Jana Urbana na starcie z ekipą z Afryki przeniosą się do Warszawy. Zmierzą się z nią w środę 3 czerwca na PGE Narodowym.

jc, Polsat Sport