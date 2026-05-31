Liga Narodów. Polskie siatkarki po raz trzeci z rzędu! Zdecydowany triumf dominatorek

W Lidze Narodów siatkarek 2025 wystartowało 18 reprezentacji. Faza interkontynentalna wyłoniła osiem drużyn, które awansowały do turnieju finałowego. Polskie siatkarki zajęły czwarte miejsce, choć miały pewny awans jako gospodynie Final Eight. W tej części rozgrywek bezkonkurencyjne okazały się Włoszki, które uplasowały się na pierwszej pozycji z imponującym bilansem meczów 12-0 i 33 zdobytymi punktami.

Decydujące mecze rozegrano w Atlas Arenie w Łodzi. Polki po trudnym meczu pokonały w ćwierćfinale reprezentację Chin 3:2 (15:12 w tie-breaku). O awans do finału zagrały z reprezentacją Italii, ale to spotkanie było pokazem dominacji ekipy Julio Velasco, która wygrała wyraźnie w każdym z trzech setów. W spotkaniu o brązowy medal polskie siatkarki wygrały 3:1 z Japonią. W wielkim finale Włoszki potwierdziły wysoką dyspozycję z całych rozgrywek. Wygrana 3:1 nad Brazylią dała im piętnaste zwycięstwo z rzędu i złoto VNL 2025.

Włoszki wygrały Ligę Narodów po raz trzeci w historii, wcześniej triumfowały w latach 2022 i 2024. Dla reprezentacji Polski był to natomiast trzeci brązowy medal z rzędu - wcześniej sięgnęły po brąz w 2023 roku w Arlington i 2024 w Bangkoku.

Ligę Narodów opuściła najsłabsza drużyna fazy interkontynentalnej - Korea Południowa. Jej miejsce w VNL 2026 zajmie Ukraina.

Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów 2025:



Najlepszą siatkarką VNL 2025 została wybrana włoska libero Monica De Gennaro. W drużynie marzeń znalazła się polska środkowa Agnieszka Korneluk, cztery reprezentantki Italii oraz dwie Brazylijki.

Mecze reprezentacji Polski w VNL 2025: Tajlandia 3:0, Chiny 3:1, Turcja 2:3, Belgia 3:0, Holandia 3:2, USA 3:1, Niemcy 3:0, Serbia 3:1, Korea Południowa 3:1, Brazylia 1:3, Japonia 1:3, Bułgaria 3:0 (faza zasadnicza), Chiny 3:2 (ćwierćfinał), Włochy 0:3 (półfinał), Japonia 3:1 (mecz o trzecie miejsce).

Wyniki meczów turnieju finałowego VNL 2025:





Włochy – USA 3:0 (25:22, 25:21, 28:26) /ćwierćfinał

Polska – Chiny 3:2 (17:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:12) /ćwierćfinał

Japonia – Turcja 3:2 (25:21, 16:25, 25:20, 22:25, 15:9) /ćwierćfinał

Brazylia – Niemcy 3:0 (25:19, 26:24, 25:14) /ćwierćfinał



Polska – Włochy 0:3 (18:25, 16:25, 14:25) /półfinał

Brazylia – Japonia 3:2 (23:25, 25:21, 25:18, 19:5, 15:8) /półfinał



Polska - Japonia 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23) /mecz o 3. miejsce

Włochy - Brazylia 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22) /finał.

