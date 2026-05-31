Medale rozdane! Zakończyły się drużynowe zmagania na mistrzostwach Polski

Sosnowiczanki, które najlepsze były również przed rokiem, w finale pokonały ekipę UKS Szabla Ząbki 45:39.

W rywalizacji mężczyzn w decydującym pojedynku doszło do rewanżu za zeszłoroczne MP. Rewanż udał się zespołowi z Ząbek, który wygrał z MUKS Victor Warszawa 45:32.

Wśród drużyn florecistek zwyciężyły Poznanianki z KU AZS-UAM, które w finale wygrały z Orlen AZS AWFiS Gdańsk 42:24. W ekipie srebrnych medalistek walczyły dwie najlepsze zawodniczki turnieju indywidualnego - złota Marta Jakubowska i srebrna Hanna Wojtas.

Drugie drużynowe złote we florecie do Poznania zabrali zawodnicy AZS AWF, którzy w finale pokonali Wrocławian 45:38. Co ciekawe, na najniższym stopniu podium stanął drugi zespół poznańskich akademików.

Wyniki:

- floret kobiet drużynowo

półfinały



KU AZS-UAM Poznań - AZS AWF I Warszawa 45:32

Orlen AZS AWFiS Gdańsk - AZS AWF Poznań 45:36

o 3. miejsce



AZS AWF I Warszawa - AZS AWF Poznań 45:36

finał



KU AZS-UAM Poznań - Orlen AZS AWFiS Gdańsk 42:24



medalistki:



1. KU AZS-UAM Poznań

(Julia Walczyk-Klimaszyk, Karolina Żurawska, Hanna Łyczbińska, Kinga Pijaczyńska)



2. Orlen AZS AWFiS Gdańsk

(Marta Jakubowska, Karolina Makowska, Amelia Olszewska, Hanna Wojtas)



3. AZS AWF Warszawa

(Aleksandra Matsuyama, Dominika Wasilczuk, Karolina Wasilczuk, Emilia Ziemak)

floret mężczyzn drużynowo

półfinały



AZS AWF Poznań - Orlen AZS AWFiS II Gdańsk 45:25

Wrocławianie - AZS AWF II Poznań 45:31

o 3. miejsce



AZS AWF II Poznań - Orlen AZS AWFiS II Gdańsk 45:37

finał



AZS AWF Poznań - Wrocławianie 45:38

medaliści:



1. AZS AWF Poznań

(Maciej Bem, Jan Nowak, Adrian Wojtkowiak, Szymon Pacholczyk)



2. Wrocławianie

(Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski, Maxime Tarasiewicz, Paweł Szumielewicz)



3. AZS AWF II Poznań

(Idzi Duraj, Kamil Matusiewicz, Gracjan Waściński, Filip Winkof).

- szabla kobiet drużynowo

półfinały



Zagłębiowski KS I Sosnowiec MUKS Victor Warszawa 45:37

UKS Szabla Ząblki - TMS I Sosnowiec 45:40

o 3. miejsce



MUKS Victor Warszawa - TMS I Sosnowiec 45:43

finał



Zagłębiowski KS I Sosnowiec - UKS Szabla Ząbki 45:39

medalistki:



1. Zagłębiowski KS I Sosnowiec

(Zuzanna Cieślar, Julia Cieślar, Angelika Wątor, Gabriela Wójcik)



2. UKS Szabla Ząbki

(Rita Grabowska, Amelia Kukla, Daria Skonieczna, Maria Więckiewicz)



3. MUKS Victor Warszawa

(Aniela Kozłowska, Zuzanna Lenkiewicz, Amelia ostrowska, Nikola Szumilas)

- szabla mężczyzn drużynowo

półfinały



UKS Szabla I Ząbki - Zagłębiowski KS I Sosnowiec 45:40

MUKS Victor Warszawa - AZS AWF Katowice 45:40

o 3. miejsce



AZS AWF Katowice - Zagłębiowski KS I Sosnowiec 45:37

finał



UKS Szabla I Ząbki - MUKS Victor Warszawa 45:32

medaliści:



1. UKS Szabla Ząbki

(Benedykt Denkiewicz, Olaf Stasiak, Aleksander Denkiewicz, Krzysztof Więch)



2. MUKS Victor Warszawa

(Piotr Szczepanik, Marcel Broniszewski, Konstanty Kutek, Mikołaj Grzegorek)



3. AZS AWF Katowice

(Szymon Hryciuk, Krzysztof Kajor, Adam Krzemiński, Bartosz Marker)

PAP