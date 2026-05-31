Mistrzostwa świata Elity w hokeju: Szwajcaria - Finlandia. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami finałowa rywalizacja w mistrzostwach świata Elity w hokeju na lodzie. Tym razem na lodowisko w Zurychu wyjdą Szwajcarzy oraz Finowie.

Szwajcaria w drodze do wielkiego finału pokonała w ćwierćfinale Szwecję 3:1 oraz wysoko wygrała z Norwegią 6:0 w półfinałowej rywalizacji. Dodatkowo może liczyć na wsparcie własnych kibiców, którzy tłumnie wypełnią arenę w Zurychu.

Finowie z kolei w ćwierćfinale wygrali z Czechami 4:1, a w półfinale poradzili sobie z Kanadą triumfując 4:2.

Przed rokiem najlepsza na mistrzostwach świata Elity w Szwecji oraz Danii okazała się reprezentacja USA, która w wielkim finale pokonała Szwajcarię po dogrywce 1:0. Jedyną bramkę zdobył Tage Thompson.

Relacja live i wynik na żywo meczu Szwajcaria - Finlandia od godz. 20:20 na Polsatsport.pl.

