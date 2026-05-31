"Mógł być bohaterem". Były reprezentant Polski ocenił porażkę z Ukrainą

Bramki dla gości zdobyli w pierwszej połowie Roman Jaremczuk po strzale z dystansu oraz Andrij Jarmołenko.

W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię.

Oceny po meczu Polska - Ukraina:

Marcin Bułka – nie miał w tym meczu dużo pracy, jedna świetna interwencja w drugiej połowie, generalnie nic nie zawalił.

Przemysław Wiśniewski – występ solidny, ale bez błysku i spektakularnych błędów.

Tomasz Kędziora – solidny mecz, bez większych błędów.

Jakub Kiwior – chyba nienajlepiej zachował się przy drugim golu Jarmołenki, za mało oskrzydlał akcje, a tego bym oczekiwał od bocznego obrońcy w trójce.

Arkadiusz Pyrka – aktywny, ale niestety nie wygrywał pojedynków, nie wykreował sytuacji.

Piotr Zieliński – piłkarz który wie co zrobić z piłką, zabrakło jego pięknej bramki, nie będzie zadowolony z siebie, nie wykreował sytuacji.

Jakub Piotrowski – podobał mi się bardzo do 30. minuty, ale miał niefortunną stratę przy golu na 0-1.

Nikola Zalewski – aktywniejszy od Pyrki, bardziej widoczny, niestety nie stworzył konkretnej sytuacji.

Sebastian Szymański – w początkowych 30 minutach grał dobrze jak cały zespół, później zgasł.

Oskar Pietuszewski – mógł być bohaterem, miał sytuację sam na sam, powinien był złamać do lewej nogi i mijać bramkarza, szkoda że tego nie zrobił.

Robert Lewandowski – grał na 9-tce, starał się schodzić nawet na 8-mkę, Robert kiedy nie strzela gola, nigdy nie będzie zadowolony z siebie.

Weszli z ławki:

Oskar Wójcik (debiut) – jeden błąd, dał się ograć, jak zespół gra trójką, oczekuję, że boczny stoper będzie robił przewagę, szczególnie, kiedy przegrywasz, to silny i agresywny zawodnik.

Kacper Potulski (debiut) – fajnie, że tak młody zawodnik zadebiutował, to jest przyszłość naszej kadry, ten debiut mu pomoże, by się lepiej czuł w kolejnych meczach.

Norbert Wojtuszek (debiut) – chłopak, który grywa w pomocy, na prawej obronie w czwórce, jak na wahadłowego nie ma szczególnie dobrych parametrów.

Bartosz Kapustka – niewidoczny w drugiej połowie, mniej konkretny od Piotra Zielińskiego.

Filip Rózga – strasznie aktywny, nosiło go po całym boisku, nie był zestresowany, był zdeterminowany, by coś zmienić na boisku.

Karol Świderski – w swoim stylu, aktywny, miał sytuację, kiedy wyskoczył przed obrońcę.

Jakub Kamiński – był aktywny, szarpał, tyle tylko, że w drugiej połowie było wielu nowych zawodników i było widać, że to nie był zespół, który ze sobą wcześniej grał.

Mateusz Żukowski (debiut) – aktywny, wszedł jako napastnik, by strzelić gola, w 2-3 sytuacjach mógł zachować się lepiej.

Bartosz Slisz – wszedł na chwilkę, grał za mało, by go ocenić.