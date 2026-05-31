"Mógł być bohaterem". Były reprezentant Polski ocenił porażkę z Ukrainą
Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu, jaki odbył się we Wrocławiu. Trener Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, w tym czterech debiutantów. Jak ocenia poszczególnych zawodników Maciej Murawski, 6-krotny reprezentant Polski?
Bramki dla gości zdobyli w pierwszej połowie Roman Jaremczuk po strzale z dystansu oraz Andrij Jarmołenko.
ZOBACZ TAKŻE: Polska - Nigeria. Kiedy mecz? O której godzinie?
W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię.
Oceny po meczu Polska - Ukraina:
Marcin Bułka – nie miał w tym meczu dużo pracy, jedna świetna interwencja w drugiej połowie, generalnie nic nie zawalił.
Przemysław Wiśniewski – występ solidny, ale bez błysku i spektakularnych błędów.
Tomasz Kędziora – solidny mecz, bez większych błędów.
Jakub Kiwior – chyba nienajlepiej zachował się przy drugim golu Jarmołenki, za mało oskrzydlał akcje, a tego bym oczekiwał od bocznego obrońcy w trójce.
Arkadiusz Pyrka – aktywny, ale niestety nie wygrywał pojedynków, nie wykreował sytuacji.
Piotr Zieliński – piłkarz który wie co zrobić z piłką, zabrakło jego pięknej bramki, nie będzie zadowolony z siebie, nie wykreował sytuacji.
Jakub Piotrowski – podobał mi się bardzo do 30. minuty, ale miał niefortunną stratę przy golu na 0-1.
Nikola Zalewski – aktywniejszy od Pyrki, bardziej widoczny, niestety nie stworzył konkretnej sytuacji.
Sebastian Szymański – w początkowych 30 minutach grał dobrze jak cały zespół, później zgasł.
Oskar Pietuszewski – mógł być bohaterem, miał sytuację sam na sam, powinien był złamać do lewej nogi i mijać bramkarza, szkoda że tego nie zrobił.
Robert Lewandowski – grał na 9-tce, starał się schodzić nawet na 8-mkę, Robert kiedy nie strzela gola, nigdy nie będzie zadowolony z siebie.
Weszli z ławki:
Oskar Wójcik (debiut) – jeden błąd, dał się ograć, jak zespół gra trójką, oczekuję, że boczny stoper będzie robił przewagę, szczególnie, kiedy przegrywasz, to silny i agresywny zawodnik.
Kacper Potulski (debiut) – fajnie, że tak młody zawodnik zadebiutował, to jest przyszłość naszej kadry, ten debiut mu pomoże, by się lepiej czuł w kolejnych meczach.
Norbert Wojtuszek (debiut) – chłopak, który grywa w pomocy, na prawej obronie w czwórce, jak na wahadłowego nie ma szczególnie dobrych parametrów.
Bartosz Kapustka – niewidoczny w drugiej połowie, mniej konkretny od Piotra Zielińskiego.
Filip Rózga – strasznie aktywny, nosiło go po całym boisku, nie był zestresowany, był zdeterminowany, by coś zmienić na boisku.
Karol Świderski – w swoim stylu, aktywny, miał sytuację, kiedy wyskoczył przed obrońcę.
Jakub Kamiński – był aktywny, szarpał, tyle tylko, że w drugiej połowie było wielu nowych zawodników i było widać, że to nie był zespół, który ze sobą wcześniej grał.
Mateusz Żukowski (debiut) – aktywny, wszedł jako napastnik, by strzelić gola, w 2-3 sytuacjach mógł zachować się lepiej.
Bartosz Slisz – wszedł na chwilkę, grał za mało, by go ocenić.Przejdź na Polsatsport.pl