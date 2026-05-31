Wielka sensacja w meczu o medal MŚ Elity w hokeju na lodzie!

Po pierwszej tercji Norwegia prowadziła 1:0. Po drugiej było już 2:0 i wielka sensacja była o krok.

W końcówce trzeciej tercji faworyci zmniejszyli straty i zdobyli bramkę na 1:2. Wydawało się, że zabraknie im czasu do tego, żeby doprowadzić do remisu, ale ostatecznie na kilka sekund przed końcem zanotowali trafienie na 2:2, doprowadzając do dogrywki.

Gdy wydawało się, że Kanada w dogrywce pójdzie za ciosem, gola na 3:2 strzeliła Norwegia i ostatecznie sprawiła wielką niespodziankę, pokonując faworytów w meczu o brąz.

Kanada - Norwegia 2:3 po dogrywce (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

W meczu o złoto Szwajcaria zmierzy się z Finlandią. Dla Helwetów to trzeci z rzędu awans do finału MŚ, a szósty w historii. Nigdy dotychczas nie zdobyli złotego medalu.

W dwóch poprzednich finałach musieli uznać wyższość - kolejno - Czechów i Amerykanów, ale tym razem obie te ekipy odpadły w ćwierćfinałach.

