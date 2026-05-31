MVP finału ORLEN Superligi pożegnał się z Kielcami. "To wielka duma"

Industria powróciła na szczyt krajowych rozgrywek po dwóch latach przerwy, podczas których po tytuł sięgał zespół z Płocka. Tym razem zakończyła ona jednak finałową rywalizację wynikiem 2:0, nie przegrywając ani jednego spotkania w całej fazie play-off. Warto dodać, że na wcześniejszych etapach Kielczanie wyeliminowali najpierw zespół Netland MKS Kalisz, a następnie Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski.

- Dwa lata z rzędu to zbyt długo, żeby mistrzostwo nie wróciło do Kielc. Pokazaliśmy klasę i udowodniliśmy, na jakim poziomie potrafimy grać, dlatego należą się ogromne gratulacje dla całego zespołu. Daliśmy z siebie absolutnie wszystko. Byliśmy w stu procentach skoncentrowani w każdym meczu, od pierwszej do ostatniej sekundy - powiedział Dujszebajew.

Tym meczem Dujszebajew oficjalnie pożegnał się z 21-krotnym mistrzem Polski piłkarzy ręcznych. Nowym klubem zawodnika będzie niemiecki VfL Gummersbach, z którym podpisał trzyletni kontrakt.

- Towarzyszą mi dziś dodatkowe emocje, bo mogłem pożegnać się z klubem jako mistrz Polski. To dla mnie wielka duma, że odchodzę stąd jako zawodnik najlepszej drużyny w kraju - zaznaczył 33-latek.

Jeszcze przed startem finałów z Industrią rozstał się także Tałant Dujszebajew, który prowadził zespół nieprzerwanie od 2014 roku. Jego obowiązki przejął Krzysztof Lijewski, z którym zespół z Kielc zdobył mistrzowski tytuł.

- Trener wykonał świetną robotę. Nie miał łatwego zadania, musząc "wejść w buty" swojego poprzednika, ale doskonale sobie poradził i w tych finałowych starciach poprowadził nas po mistrzowsku - zakończył Hiszpan.