MVP finału ORLEN Superligi pożegnał się z Kielcami. "To wielka duma"
Industria Kielce pokonała Orlen Wisłę Płock 36:27 w drugim meczu finałowym ORLEN Superligi, sięgając tym samym po mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026. O emocjach po meczu oraz swoim pożegnaniu z klubem opowiedział MVP tego spotkania, Alex Dujszebajew, w rozmowie z Krystianem Natońskim na antenie Polsatu Sport.
Industria powróciła na szczyt krajowych rozgrywek po dwóch latach przerwy, podczas których po tytuł sięgał zespół z Płocka. Tym razem zakończyła ona jednak finałową rywalizację wynikiem 2:0, nie przegrywając ani jednego spotkania w całej fazie play-off. Warto dodać, że na wcześniejszych etapach Kielczanie wyeliminowali najpierw zespół Netland MKS Kalisz, a następnie Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski.
- Dwa lata z rzędu to zbyt długo, żeby mistrzostwo nie wróciło do Kielc. Pokazaliśmy klasę i udowodniliśmy, na jakim poziomie potrafimy grać, dlatego należą się ogromne gratulacje dla całego zespołu. Daliśmy z siebie absolutnie wszystko. Byliśmy w stu procentach skoncentrowani w każdym meczu, od pierwszej do ostatniej sekundy - powiedział Dujszebajew.
Tym meczem Dujszebajew oficjalnie pożegnał się z 21-krotnym mistrzem Polski piłkarzy ręcznych. Nowym klubem zawodnika będzie niemiecki VfL Gummersbach, z którym podpisał trzyletni kontrakt.
- Towarzyszą mi dziś dodatkowe emocje, bo mogłem pożegnać się z klubem jako mistrz Polski. To dla mnie wielka duma, że odchodzę stąd jako zawodnik najlepszej drużyny w kraju - zaznaczył 33-latek.
Jeszcze przed startem finałów z Industrią rozstał się także Tałant Dujszebajew, który prowadził zespół nieprzerwanie od 2014 roku. Jego obowiązki przejął Krzysztof Lijewski, z którym zespół z Kielc zdobył mistrzowski tytuł.
- Trener wykonał świetną robotę. Nie miał łatwego zadania, musząc "wejść w buty" swojego poprzednika, ale doskonale sobie poradził i w tych finałowych starciach poprowadził nas po mistrzowsku - zakończył Hiszpan.