Natalia Kałucka w finale! Świetny wynik w Alcobendas
Natalia Kałucka czasem 6,50 w kwalifikacjach awansowała z trzeciej pozycji do wieczornego finału drugich zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Alcobendas. W decydującej rozgrywce zabraknie niespodziewanie Aleksandry Kałuckiej, która wygrała pierwszą imprezę w Wujiang.
Brązowa medalistka igrzysk w Paryżu, która w Chinach pobiła rekord życiowy, uzyskując w półfinale fantastyczny czas 6,09 s, minimalnie gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław, w podmadryckim Alcobendas spisała się dużo gorzej. W jednej próbie odpadła, a w innej uzyskała czas 8,49 s, który dał jej dopiero 33. miejsce w stawce 48 zawodniczek.
ZOBACZ TAKŻE: Będzie nowa triumfatorka French Open! Kto wygra Roland Garros?
Bardzo dobrze pobiegła za to jej siostra bliźniaczka Natalia, która w dwóch sprintach uzyskała zbliżone rezultaty 6,50 i 6,61 s. Kwalifikacje wygrała Amerykanka Emma Hunt - 6,23, druga była Hiszpanka Leslie Adriano Romero Perez 6,48 s.
W zawodach nie startowała mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata (6,03 s) Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę. Lublinianka skupia się na budowaniu formy na dwa wydarzenia - Puchar Świata w Krakowie (3-5 lipca) oraz sierpniowe mistrzostwa Europy.
Natalia Kałucka pobiegła bardzo blisko rekordu życiowego, ustanowionego w marcu w mistrzostwach Polski w Tarnowie (6,18 s.). W 1/8 finału zmierzy się z 14. zawodniczką eliminacji, 20-letnią Chinką Jumei Qin (7,0 s).
Wśród mężczyzn z Polaków startuje w Hiszpanii tylko 20-letni Oskar Szalecki. Eliminacje rozpoczną się o 14.30
Po zawodach w aglomeracji Madrytu następnym przystankiem tegorocznego cyklu PŚ będzie Kraków (3-5 lipca), a kolejnym - mekka wspinania Chamonix (10-12 lipca).
Główną imprezą sezonu są mistrzostwa Europy we francuskim Laval (28-29 sierpnia). Kolejne zmagania w PŚ to Guyiang (11-13 września) i Chongqing (18-20 września), a zakończenie pucharowego cyklu odbędzie się w Santiago de Chile (23-25 października).Przejdź na Polsatsport.pl