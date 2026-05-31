Natalia Kałucka w finale! Świetny wynik w Alcobendas

Brązowa medalistka igrzysk w Paryżu, która w Chinach pobiła rekord życiowy, uzyskując w półfinale fantastyczny czas 6,09 s, minimalnie gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław, w podmadryckim Alcobendas spisała się dużo gorzej. W jednej próbie odpadła, a w innej uzyskała czas 8,49 s, który dał jej dopiero 33. miejsce w stawce 48 zawodniczek.

Bardzo dobrze pobiegła za to jej siostra bliźniaczka Natalia, która w dwóch sprintach uzyskała zbliżone rezultaty 6,50 i 6,61 s. Kwalifikacje wygrała Amerykanka Emma Hunt - 6,23, druga była Hiszpanka Leslie Adriano Romero Perez 6,48 s.

W zawodach nie startowała mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata (6,03 s) Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę. Lublinianka skupia się na budowaniu formy na dwa wydarzenia - Puchar Świata w Krakowie (3-5 lipca) oraz sierpniowe mistrzostwa Europy.

Natalia Kałucka pobiegła bardzo blisko rekordu życiowego, ustanowionego w marcu w mistrzostwach Polski w Tarnowie (6,18 s.). W 1/8 finału zmierzy się z 14. zawodniczką eliminacji, 20-letnią Chinką Jumei Qin (7,0 s).

Wśród mężczyzn z Polaków startuje w Hiszpanii tylko 20-letni Oskar Szalecki. Eliminacje rozpoczną się o 14.30

Po zawodach w aglomeracji Madrytu następnym przystankiem tegorocznego cyklu PŚ będzie Kraków (3-5 lipca), a kolejnym - mekka wspinania Chamonix (10-12 lipca).

Główną imprezą sezonu są mistrzostwa Europy we francuskim Laval (28-29 sierpnia). Kolejne zmagania w PŚ to Guyiang (11-13 września) i Chongqing (18-20 września), a zakończenie pucharowego cyklu odbędzie się w Santiago de Chile (23-25 października).

PI, PAP