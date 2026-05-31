Nieudany występ reprezentantów Polski w Pucharze Świata
Polscy kajakarze górscy nie odnieśli sukcesów w konkurencji crossu, kończącej pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata w Lublanie. Najlepiej wypadła Dominika Brzeska, która została wyeliminowana w ćwierćfinale.
Wcześniej odpadli Klaudia Zwolińska, Mateusz Polaczyk i Michał Pasiut.
Rywalizację wygrali Szwajcarka Alena Marx oraz Słoweniec Ziga Hocevar.
W zawodach na torze Tacen z Polaków najlepiej wypadł Pasiut, który w piątek był drugi w slalomie K1. Słabo zaprezentowała się Zwolińska. Srebrna medalistka olimpijska w K1 oraz mistrzyni świata w K1 i C1 nie awansowała do finałów tych konkurencji, zajmując w kwalifikacjach odległe lokaty.
W następny weekend odbędą się kolejne zawody PŚ w Pradze.