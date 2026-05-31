Odległe lokaty Polaków w Rabacie

Żodzik skoczyła w Maroku daleko poniżej swoich możliwości. Zaliczyła wysokość 1,83. Najlepsza w skoku wzwyż była rekordzistka świata Ukrainka Jarosława Mahuczich - 1,97.

Wegner był tłem dla najlepszych oszczepników mityngu. Dziewiąty zawodnik mistrzostw świata w Tokio w najlepszej próbie rzucił zaledwie 71,18. Wygrał wynikiem 86,08 Anderson Peters z Grenady.

Słowaczka Emma Zapletalova wygrała bieg na 400 m ppł - 52,82. Ten wynik to rekord kraju i najlepszy w tym roku rezultat na świecie.

Liderem list światowych został także zwycięzca konkursu kulomiotów - Joe Kovacs, który w najdalszym pchnięciu osiągnął 22,58.

Świetny spektakl kibice zobaczyli w wieńczącym mityng biegu na 3000 m z przeszkodami. Wygrał z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie reprezentant gospodarzy Soufiane El Bakkali - 7.57,25.

Amerykanka Valarie Sion wygrała zmagania dyskobolek - 68,75, a Australijka Nina Kennedy tyczkarek - 4,80. Nigeryjka Tobi Amusan była najszybsza w biegu na 100 m ppł czasem 12,28. Jamajka Tina Clayton wygrała sprint na 100 m czasem 10,85, a Amerykanin Kenneth Bednarek bieg na 200 m - 19,69.

Brytyjczyk Max Burgin triumfował natomiast w biegu na 800 m - 1.42,98.

Kolejne zawody Diamentowej Ligi odbędą się 4 czerwca w Rzymie.

BS, PAP