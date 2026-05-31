Ogromna radość selekcjonera rywali Biało-Czerwonych. "Możemy zagrać o wiele lepiej"

Piłka nożna

Po zwycięstwie 2:0 z Polską w meczu towarzyskim rozegranym we Wrocławiu selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Ukrainy Andrea Maldera nie ukrywał ogromnej radości. - Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu - dodał Włoch.

Trener reprezentacji Ukrainy Andrea Maldera i sędzia liniowy na boisku piłkarskim.
fot: PAP
Andrea Maldera

Dla Andrei Maldery mecz z Polską był debiutem na stanowisku selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Włoch na pomeczowej konferencji nie ukrywał dobrego nastroju.

 

- Nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego pierwszego meczu. Zawodnicy uprościli mi ten debiut, bo od pierwszego treningu mi zaufali. W ciągu dwóch dni zrobiliśmy coś bardzo trudnego i jestem bardzo zadowolony z wykonanej pracy. Zawodnicy wlali we mnie dużo odwagi i nadziei - przyznał Maldera.

 

ZOBACZ TAKŻE: Porażka na początek zgrupowania! Ukraina lepsza od Polski we Wrocławiu

 

Selekcjoner niebiesko-żółtych zaraz jednak dodał, że wszystko najtrudniejsze dopiero przed jego zespołem.

 

- Kiedy się wygrywa, to każdy jest zuchem. W piłce nożnej jest jednak tak, że bardzo szybko, w kilka sekund wszystko może się zmienić. Cieszę się z tego zwycięstwa, ale musimy zachować równowagę i pokorę. Zagraliśmy dzisiaj dobry mecz, ale nie uniknęliśmy błędów. Mówiłem, że chcę, aby cały zespół bronił i cały atakował. I tak dzisiaj było. Wierzę jednak, że możemy zagrać o wiele lepiej. To, co dzisiaj było najlepsze w naszej grze, to charakter. Najtrudniejsze dopiero się zacznie - przyznał trener Ukrainy.

 

Maldera odniósł się też do atmosfery panującej na Tarczyński Arenie.

 

- Dziękujemy polskiej federacji za piękne przyjęcie na wspaniałym stadionie. Największą radość sprawili nam dzisiaj kibice, którzy pojawili się na trybunach i nas głośno wpierali. Powiedziałem przed meczem moim piłkarzom, że muszą zagrać dla naszych kibiców. I tak zagrali, za co im dziękuję - podsumował Włoch.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANDREA MALDERAPIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJUKRAINA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co dalej z Widzewem Łódź? "To nie jest gra komputerowa"
Zobacz także

Trudna sytuacja Widzewa. "To nie jest gra komputerowa"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 