Ogromne emocje w finale! Dwa gole w dogrywce i konkurs rzutów karnych

W nocy z 30 na 31 maja rozegrany został finał Pucharu Mistrzostwa Concacaf. Na murawie Estadio Nemesio Diez stanęli piłkarze dwóch meksykańskich zespołów: Toluca i Tigres. Eksperci i kibice przed premierowym gwizdkiem byli przekonani, że szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła pierwsza z wymienionych ekip.

Było zatem sporym zaskoczeniem, gdy po 90 minutach na boisku nadal panował bezbramkowy remis. Na pierwsze trafienie kibice musieli poczekać do dogrywki, kiedy na listę strzelców wpisał się Jorge Diaz.

Było już prawie pewne, że po zwycięstwo sięgnie Toluca, ale w 114. minucie do akcji wkroczył Joaquim, doprowadzając do wyrównania. O losie finału musiał zatem zadecydować konkurs rzutów karnych.

Jako pierwszy z 11. metra pomylił się Fernando Gorriaran Fontes. Chwilę później stałego fragmentu gry nie wykorzystał Franco Romero. Kluczowy jednak okazał się strzał Juana Jose Sancheza Puraty. Meksykanin nie był w stanie pokonać bramkarza, przez co finał Pucharu Mistrzów Concacaf wygrała Toluca.

Warto przypomnieć, że jest to już czwarty sezon z rzędu, kiedy po trofeum sięga drużyna z Meksyku. W poprzednich kampaniach najlepszy okazały się kolejno ekipy: Leon, Pachuca i Cruz Azul.

Toluca - Tigres 1:1 (0:0, 0:0)/ (6:5 po rzutach karnych)

Bramki: Jorge Diaz 104 - Joaquim 114

Nietrafione karne: Franco Romero - Fernando Gorriaran Fontes, Juan Jose Sanchez Purata

Toluca: Luis Manuel Garcia Palomera - Santiago Simon, Bruno Mendez, Federico Pereira, Everardo del Villar (Mauricio Isais 91)- Franco Romero - Helinho (Jorge Diaz 89), Jesus Angulo (Pavel Perez 70), Marcel Ruiz (Fernando David Arce Juarez 52), Nicolas Castro (Diego Barbosa 89) - Paulinho (Sebastian Cordova 101)



Tigres: Nahuel Guzman - Vladimir Lorona (Marco Farfan 68), Romulo, Joaquim, Jesus Garza (Juan Jose Sanchez Purata 109) - Cesar Araujo (Diego Alexander Sanchez Guevara 78), Fernando Gorriaran Fontes - Diego Lainez, Angel Correa, Ozziel Herrera (Marcelo Flores 63 , Andre-Pierre Gignac 78) - Rodrigo Aguirre (Juan Francisco Brunetta 68)