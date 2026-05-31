Przed nami kolejne wielkie emocje w ORLEN Basket Lidze. Już w niedzielę na boisko w Zielonej Górze wyjdą zawodnicy miejscowego Zastalu i AMW Arki Gdynia. Goście będą walczyć o utrzymanie się w rywalizacji i dokonanie sztuki, która udała im się już w… ćwierćfinale.

Mowa o poprzedniej walce do samego końca w wykonaniu gdyńskich koszykarzy. Zawodnicy z północy kraju przegrywali już 0-2 ze Śląskiem Wrocław, aby powrócić do gry i zwyciężyć w trzech kolejnych spotkaniach. Na taki sam scenariusz liczą w półfinale, gdzie Zastal wygrał dwa pierwsze mecze.

Zawodnicy z Zielonej Góry spisali się za to praktycznie bezbłędnie w swoim ćwierćfinale pokonując Kinga Szczecin. Co ciekawe przystępowali do ćwierćfinałowej rywalizacji jako ósma drużyna tegorocznej rundy zasadniczej i zaskoczyli wicelider tej fazy rozgrywek. To oznacza, że w tym sezonie ligowe rozstrzygnięcia zapowiadają się emocjonująco do samego końca.

W drugim półfinałowym starciu Legia Warszawa pokonała Dziki 78:76 i prowadzi już 2-0 w całej serii. Kolejny mecz tej rywalizacji odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca.

Transmisja TV i stream online meczu ORLEN Zastal Zielona Góra - AMW Arka Gdynia od godz. 17:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 4 oraz na Polsat Box Go.

