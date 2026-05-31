Orlen Superliga: Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Batalia, która toczy się do dwóch zwycięstw, rozpoczęła się 24 maja w Płocku i zakończyła się niespodziewanie wysokim triumfem przyjezdnych 30:25.

Przypomnijmy, że aktualnym mistrzem kraju, zdobywcą Pucharu Polski oraz zwycięzcą rundy zasadniczej jest Wisła. Dodatkowo w ekipie z Kielc doszło niedawno do zmiany trenera. Talanta Dujszebajewa zastąpił Krzysztof Lijewski.

Kielczanie w swojej historii zdobyli aż 20 mistrzostw kraju, natomiast Płocczanie świętowali złoto dziewięciokrotnie, dominując na krajowym podwórku od dwóch sezonów.

Zwycięstwo Industrii w niedzielne popołudnie oznaczałoby koniec rywalizacji. Z kolei wygrana Wisły oznaczałaby trzeci, decydujący mecz w Płocku w niedzielę 7 czerwca.

