Oto dziewczyna Huberta Hurkacza! Spora różnica wieku [ZDJĘCIE]

Minione miesiące nie były najlepsze dla Huberta Hurkacza pod kątem sportowym. Polak od stycznia notował serię siedmiu porażek z rzędu. Przerwał ją dopiero w kwietniu. Ostatnio natomiast odpadł z wielkoszlemowego Roland Garros w drugiej rundzie.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie wyróżnienie dla Chwalińskiej podczas Roland Garros! Organizatorzy potwierdzili

Inaczej u Hurkacza mają się sprawy prywatne. Polak pochwalił się wspólnym zdjęciem ze swoją dziewczyną, Hanną Walicką.

fot. haniawalicka/instagram.com

21-latka już wcześniej była widziana w boksie Wrocławianina. Wszystko to podczas turnieju w Rotterdamie, gdzie 29-latek przegrał w pierwszej fazie z Kazachem Aleksandrem Bublikiem.

Walicka ma także wiele wspólnego ze sportem. Trenowała skok o tyczce. Jej ostatnie starty miały miejsce w 2021 roku.

Polsat Sport