Podwójne zwycięstwo i nowy rekord toru Milana Pawelca

19-letni Milan Pawelec do Poznania przyleciał po wygraniu w Barcelonie pierwszej rundy motocyklowych mistrzostw Europy Moto2, w których broni tytułu. Ubiegłoroczny mistrz Polski klasy Superbike sezon WMMP rozpoczął w równie imponującym stylu.



Nowotomyślanin nie tylko wygrał oba wyścigi, wyprzedzając zespołowego kolegę, Artura Wielebskiego, ale także w niedzielę o trzy dziesiąte sekundy poprawił ustanowiony przez siebie rok temu rekord toru Poznań, uzyskując wynik 1:30.221.



W kategorii Superstock 1000 rywalizację zdominował Mateusz Molik, który w barwach Wójcik Racing Teamu debiutuje w tym roku w mistrzostwach Europy Stock. Zawodnik z Poznania nie tylko wygrał oba wyścigi za sterami Hondy CBR1000RR-R, ale także w niedzielę triumfował w kategorii Supersport 600, w której w sobotę górą był lider tabeli Wiktor Majchrowski.



W aż dwóch kategoriach w jeden weekend ścigali się w Poznaniu 16-letni juniorzy Wójcik Racing Teamu. Obaj stawali na podium po cztery razy, w tym po dwa na jego najwyższym stopniu. Bartosz Bambecki w sobotę wygrał w klasie Supersport 300, a niedzielę w Superstock 600.



Kacper Wójcik w swoim debiucie w Pucharze Polski klasy Sport 600 dwukrotnie finiszował na drugiej pozycji na Hondzie CBR600RR, jednocześnie dwukrotnie wygrywając w znanej sobie kategorii Sport 300 na Hondzie CBR500.



Już w najbliższą niedzielę motocykliści Wójcik Racing Teamu wystartują w wyścigu drugiej rundy mistrzostw świata FIM EWC, 8-godzinnych zmaganiach na belgijskim torze Spa-Francorchamps. Hondy CBR1000RR-R z numerem 77 w kategorii Superstock dosiądą tam Mateusz Molik, Jordi Torrees i Oscar Gutierrez.



„To dla nas wymarzone rozpoczęcie polskiego sezonu – mówi szef zespołu Grzegorz Wójcik, który dwukrotnie finiszował na piątej pozycji w wyścigach Pucharu Polski Sport 1000. – Milan, Mateusz i Bartosz przyjechali do Poznania prosto z mistrzostw Europy w Barcelonie i pokazali imponujące tempo. Milan nie tylko zdominował oba wyścigi klasy Superbike, ale także ustanowił nowy rekord toru, a Mateusz triumfował aż trzy razy. Praktycznie wszyscy nasi podopieczni wracają do domu z pucharami, ale to nie będzie łatwy sezon. Z powodu kolizji terminów z mistrzostwami Europy Milan, Mateusz i Bartosz opuszczą dwie rundy WMMP, dlatego w klasyfikacji generalnej jeszcze wszystko może się wydarzyć. Póki co jednak skupiamy się na mistrzostwach świata w Belgii, gdzie będziemy chcieli ponownie walczyć w czołówce”.

