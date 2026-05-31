Reprezentacja Polski wraca do gry po marcowych barażach o awans na mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni nie wywalczyli przepustki na mundial, ulegając w decydującym spotkaniu Szwedom.

Podczas trwającego zgrupowania nasza kadra rozgrywa dwa mecze towarzyskie. Pierwsze z nich, we Wrocławiu, przeciwko Ukrainie, która również nie dostała się na MŚ.



Na drugie starcie Polacy przeniosą się do Warszawy na PGE Narodowy. Ich przeciwnikami będą Nigeryjczycy. Afrykańczycy także nie jadą na mundial.

Polska - Nigeria. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Nigeria zostanie rozegrany w środę 3 czerwca. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:45.

