Reprezentacja Polski rozegra towarzyski mecz z Ukrainą. Już w niedzielę podopieczni trenera Jana Urbana zmierzą się z kadrą, która również nie awansowała na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata. Obaj trenerzy będą mogli zatem eksperymentować ze składem oraz zaprezentować szerszemu gronu debiutantów w narodowych kadrach.

Takim może być Kacper Potulski - obrońca rozgrywający świetny sezon w barwach niemieckiego Mainz. Młody zawodnik przebojem wdarł się do składu występującego w Bundeslidze zespołu i najprawdopodobniej dostanie także swoją szansę w starciu z Ukrainą.

W kadrze na mecz znaleźli się także Mateusz Żukowski czy Karol Czubak, dla których spotkanie może być okazją do debiutu. Pierwsze powołania poza Potulski otrzymali też Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik.

Po ostatnim spotkaniu ze Szwecją pod znakiem zapytania stała także dalsza przyszłość Roberta Lewandowskiego w kadrze, ale kapitan jest na zgrupowaniu przed meczami towarzyskimi i powinien wyjść z drużyną od pierwszej minuty. W zależności od wyboru selekcjonera u jego boku mogą zagrać Karol Świderski, który w ostatnich latach często pojawia się w pierwszym składzie, jak i wspomniany Żukowski, który doskonale radził sobie na zapleczu Bundesligi w barwach FC Magdeburg.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą

Marcin Bułka - Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Kacper Potulski - Arkadiusz Pyrka, Oskar Pietuszewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Karol Świderski