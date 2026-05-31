Polska - Ukraina. Relacja live i wynik na żywo

Obie reprezentacje nie zakwalifikowały się na tegoroczny mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku z powodu porażki ze Szwecją. Ekipa "Trzech Koron" najpierw w półfinale baraży pokonała Ukraińców 3:1, a następnie w finale wygrała z Polakami 3:2.

Jedni i drudzy będą zatem oglądać mundial w domu, a bezpośrednia potyczka stanowi etap przygotowań do Ligi Narodów.

Ostatni raz Biało-Czerwoni rywalizowali z naszymi wschodnimi sąsiadami w czerwcu 2024 roku. Wówczas na PGE Narodowym gospodarze wygrali 3:1. Tym razem spotkanie zostało zaplanowane we Wrocławiu.

Polska w majowo-czerwcowym zgrupowaniu ma ustalone dwa mecze kontrolne. 3 czerwca w Warszawie gra z Nigerią. Zgrupowanie ma szczególny wymiar, ponieważ w jego trakcie kadrowicze uczczą pamięć tragicznie zmarłego Jacka Magiery, który był asystentem selekcjonera Jana Urbana.

