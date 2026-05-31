Poznaliśmy mistrzów Polski!

Reprezentanci Orlenu Bogorii zajęli pierwsze miejsce w zasadniczej części rozgrywek i w 22 spotkaniach ponieśli zaledwie dwie porażki. Obie na wyjeździe w stosunku 1:3 – z The PLUGiN Olimpią i Energą Manekinem Toruń.

Gospodarze byli faworytem, jednak w niedzielnym finale ponownie musieli uznać wyższość 1:3 drużyny z Grudziądza.

Niewiele jednak brakowało, aby Olimpia nie przystąpiła do rywalizacji o medale. Rok temu ten zespół spadł z superligi, ale po wycofaniu się Gwiazdy Bydgoszcz wykupił licencję i utrzymał miejsce w najwyższej klasie.

I właśnie z Gwiazdy przeszedł do Olimpii Vladislav Ursu, który okazał się nie tylko najlepszym zawodnikiem zasadniczej fazy rozgrywek (w 39 spotkaniach przegrał tylko pięć razy), ale poprowadził również swoją drużynę do mistrzostwa Polski.

W finałowym turnieju leworęczny Mołdawianin odniósł komplet czterech zwycięstw. W sobotnim półfinale z Baltą AZS AWFiS Gdańsk odprawił po 3:1 Fina Olaha Benedeka i Austriaka Roberta Gardosa, natomiast w niedzielę pokonał 3:2 Marka Badowskiego oraz 3:1 Miłosza Redzimskiego.

Trzeci punkt dla Olimpii zdobył Koreańczyk Park Jeongwoo, który wygrał 3:2 z Redzimskim. Finałowe spotkanie trwało 2,5 godziny.

Grudziądzanie szósty raz w historii zostali mistrzem kraju, a po raz piąty od momentu powstania superligi, czyli od 2009 roku. Ostatnio triumfowali 10 lat temu. Gospodarze, podobnie jak przed rokiem, musieli zadowolić się drugą lokatą.

Brązowe medale trafiły do pokonanych półfinalistów - ubiegłorocznego zwycięzcy Dekorglassu Działdowo i Balty AZS AWFiS.

Od 2010 do 2015 roku w finale rywalizowano do dwóch zwycięstw, natomiast od 2016 roku o mistrzowskim tytule decydowało jedno spotkanie, z reguły rozgrywane na neutralnym terenie. W tej edycji złoty medalista wyłoniony został w rozgrywanym po raz drugi finałowym turnieju z udziałem czterech czołowych drużyn superligi.

Ekipa z Grodziska Mazowieckiego nie wystąpiła tylko w dwóch decydujących o prymat w kraju meczach. W 2016 roku nie zdołała awansować, natomiast cztery lata później, z powodu pandemii koronawirusa, faza play off nie została rozegrana.

Szeregi superligi opuścił ostatni KTS Gliwice, który wygrał zaledwie jeden mecz (u siebie 3:2 z SBR Dojlidami Białystok), natomiast w barażach o utrzymanie wystąpi TTcup.com Polonia Wąchock.

Rywalem beniaminka będzie Stal Bielsko-Biała, czyli przegrany w barażu pomiędzy triumfatorami grup północnej i południowej 1. ligi. Te spotkania odbędą się 12 i 14 czerwca. Triumfator barażu Energa Morliny Ostródzianka Ostróda wywalczył bezpośredni awans.

Wynik finału:

The PLUGiN Olimpia Grudziądz – Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3:1

Vladislav Ursu - Marek Badowski 3:2

Park Jeongwoo - Miłosz Redzimski 3:2

Rafał Formela - Panagiotis Gionis 0:3

Vladislav Ursu - Miłosz Redzimski 3:1

jc, PAP