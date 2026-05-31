Roland Garros: Aryna Sabalenka - Naomi Osaka. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Liderka światowego rankingu tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W sobotę w Paryżu wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6:0, 7:5. Jej kolejną rywalką będzie Naomi Osaka. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Białorusinka, która w zeszłym roku przegrała z Amerykanką Coco Gauff w finale paryskiego turnieju, potrzebowała do awansu 76 minut.

 

Kolejną rywalką Sabalenki będzie w poniedziałek podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka. Rozstawiona z numerem 16. Japonka wygrała z Amerykanką Ivą Jovic (nr 17.) 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 6:4.

 

Liderka rankingu ma z Osaką bilans 2-1, a oba zwycięstwa odniosła w tym roku - w Indian Wells i Madrycie. 

 

BS, PAP
