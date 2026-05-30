Roland Garros: Iga Świątek - Marta Kostiuk. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek

Iga Świątek - Marta Kostiuk to spotkanie czwartej rundy wielkoszlemowego Roland Garros. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Marta Kostiuk na Polsatsport.pl.

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

 

Dobry start imprezy w stolicy Francji zaliczyła rozstawiona z "3" Iga Świątek. Polka ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa. Pokonała odpowiednio Australijkę Emerson Jones, Czeszkę Sarę Bejlek oraz swoją rodaczkę Magdę Linette.

 

Świątek jest już tym samym w czwartej rundzie. W walce o ćwierćfinał jej przeciwniczką jest turniejowa "15" - Marta Kostiuk. Ukrainka odprawiła dotychczas Rosjankę grającą pod hiszpańską flagą Oksanę Selekhmetevą, Amerykankę Katie Volynets i Szwajcarkę Viktoriję Golubic.

 

W przeszłości Świątek i Kostiuk mierzyły się trzykrotnie. W każdej z potyczek lepsza okazywała się Polka, w tym podczas Roland Garros 2021.

 

Świątek to czterokrotna triumfatorka French Open. Wznosiła trofeum w latach 2020, 2022, 2023 i 2024.

 

jc, Polsat Sport
