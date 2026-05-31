Roland Garros: Maja Chwalińska - Diane Parry. Relacja live i wynik na żywo

Diane Parry będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Francuska tenisistka niespodziewanie pokonała rozstawioną z numerem szóstym Amerykankę Amandę Anisimovą 6:3, 4:6, 7:6 (10-3). Polka wcześniej wygrała z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.
W 1. rundzie Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens.
Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce, jest już pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 75. miejsce.
Parry na liście WTA jest 92., a wirtualnie 54. 23-latka ma za sobą znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie, ale również nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko.
Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Diane Parry na Polsatsport.pl.