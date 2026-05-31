Sabalenka - Osaka. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Sabalenka - Osaka w Roland Garros?

Starcie Aryny Sabalenki i Naomi Osaki jest jednym z najciekawiej zapowiadających się w czwartej rundzie Roland Garros. Na kort wyjdą obecna i była liderka rankingu WTA.

Sabalenka, turniejowa "1", w drodze do tego etapu zmagań wyeliminowała odpowiednio Hiszpankę Jessikę Bouzas Maneiro, Francuzkę Elsę Jacquemot i Australijkę Darię Kasatkinę.

Rozstawiona z "16" Osaka natomiast pokonała w Paryżu Niemkę Laurę Siegemund, Chorwatkę Donnę Vekić oraz Amerykankę Ivę Jovic.

Dla Sabalenki i Osaki to czwarta bezpośrednia potyczka. Pierwszą wygrała Japonka, a w następnych dwóch górą była Białorusinka.

Trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski.

Sabalenka - Osaka. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

