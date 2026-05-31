Spacer działa jak trening, ale tylko wtedy, gdy robisz to w konkretny sposób

Minimum 30 minut ciągłego spaceru to podstawa

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Catraca Livre zaleca się minimum 30 minut ciągłego spaceru. Pozwala to wejść w strefę umiarkowanego wysiłku aerobowego. Wpływa to korzystnie na wydolność układu krążenia, wzmacnia serce, zwiększa poziom energii oraz wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej.

Marta Burgues z OK Diario w swoim artykule podkreśla znaczenie zachowania ciągłości 30 minut nieprzerwanego spaceru dziennie. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez ekspertów, przez pierwsze 20 minut spaceru organizm wykorzystuje rezerwy glikogenu zgromadzone w mięśniach. Dopiero po tym czasie zaczyna czerpać ją z tkanki tłuszczowej, co powoduje spalanie zbędnego tłuszczu.

Jakie jest zalecane tempo spacerów?

Eksperci portalu Catraca Livre zalecają utrzymanie tempa 5 km/h. To ono traktowane jest jako idealne przy spacerze w formie treningu. Daje to około 100 kroków na każdą minutę marszu. Na tej intensywności serce pracuje w umiarkowanej strefie tlenowej, jednak bez nadmiernych obciążeń. Do tego poprawia się pojemność płuc.

Dzięki temu każdy kolejny trening jest łatwiejszy i przyjemniejszy, a wraz z nim poprawia się kondycja spacerowicza. W efekcie z czasem z powodzeniem można zdecydować się na bardziej wymagające aktywności.

Szybsze tempo spaceru daje inne efekty w spalaniu tłuszczu. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Harvard Medical School, spalanie kalorii dla osoby o wadze 70,5 kg to:

● 298 kcal na godzinę przy prędkości 5,6 km/h

● 334 kcal na godzinę przy prędkości 6,4 km/h

● 372 kcal na godzinę przy prędkości 7,2 km/h.

Regularne spacery = mniejsze ryzyko chorób

Wystarczy kilka treningów, aby wyrobić w sobie nawyk chodzenia. Regularna aktywność fizyczna pomaga zmniejszyć czynniki ryzyka związane z chorobami układu krążenia, otyłością, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Dodatkowo wzmacnia mięśnie nóg, poprawia postawę i może zapobiegać dyskomfortowi związanemu z siedzącym trybem życia, na co uwagę zwracają specjaliści hiszpańskiej Klinica Jaca.

Najłatwiej dostępna forma aktywności fizycznej

Warto również wspomnieć, że bez wątpienia spacer to najbardziej dostępna forma aktywności fizycznej. Nie wymaga dużych nakładów finansowych i można uprawiać go bez względu na wiek. Każdy moment jest dobry, aby się przejść i zapewnić swojemu ciału szereg korzyści. Można połączyć to z aktywnym zwiedzaniem, co dodatkowo urozmaici trening.

Spacery jako aktywność fizyczna polecane są zwłaszcza osobom powyżej 55. roku życia oraz tym, które ze względów zdrowotnych nie mogą wykonywać bardziej wymagających ćwiczeń.

Polsat Sport