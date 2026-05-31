Tomasz Hajto z apelem. "Daj szansę"

Przed nami dwa towarzyskie mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę 31 maja Biało-Czerwoni zmierzą się z narodową drużyną Ukrainy, natomiast w środę 3 czerwca staną naprzeciwko zawodników z Nigerii.

Na temat ewentualnego składu reprezentacji Jana Urbana w niedzielnym programie "Cafe Futbol" wypowiedzieli się stali eksperci Polsatu Sport.

- Jeżeli notorycznie, a jest to w ostatnim czasie notorycznie, popełniamy błędy w obronie i to z Albanią to był szkolny, tak samo jak ze Szwecją, to ile razy mam stawiać na tych samych? Daj szansę innym, skoro zaczynają pukać do drzwi i mówić: "otwórz selekcjoner, bo jestem gotowy" - stwierdził Tomasz Hajto.

Maciej Żurawski wypowiedział się natomiast na temat powołania dla Bartosza Kapustki.

- Ja jeszcze zaciekawiłem się tą wypowiedzią selekcjonera Urbana na temat Bartka Kapustki i stwierdzeniem: "Bartek Kapustka jest z nami od początku". Słuchajcie, reprezentacja Polski to jest zespół, gdzie mają grać najlepsi zawodnicy, którzy się wyróżniają. Nie bo są z nami od początku, dlatego jest cały czas, tylko ktoś, kto cały czas daje mi argument do tego, żeby mnie powołać. Jeśli miałbym spojrzeć na Bartka Kapustkę, czy on dał mi w tym sezonie argument, żeby go powoływać? Szczerze? Nie - stwierdził były reprezentant Polski.

Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.

