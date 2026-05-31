Vingegaard triumfatorem Giro d'Italia! Niesamowite osiągnięcie Duńczyka
Jonas Vingegaard z drużyny Visma-Lease a Bike został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Duńczyk ma tym samym na swoim koncie triumfy we wszystkich trzech wielkich tourach. Finałowy 21. etap Giro, ze startem i metą w Rzymie, wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan (Lidl-Trek).
W klasyfikacji generalnej Vingegaard zdecydowanie wyprzedził Austriaka Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) oraz Australijczyka Jaia Hindleya (Red Bull-Bora-hansgrohe). Polacy nie startowali.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje juniorska mistrzyni kraju! Miała zaledwie 19 lat
29-letni Duńczyk dwukrotnie zwyciężył w Tour de France (2022, 2023) i triumfował w ostatniej edycji Vuelta a Espana. W niedzielę został ósmym kolarzem w historii i jedynym aktywnym, który wygrał wszystkie trzy wielkie toury.
W przeszłości takiej sztuki dokonali: Francuzi Bernard Hinault i Jacques Anquetil, Belg Eddy Merckx, Włosi Felice Gimondi i Vincenzo Nibali, Hiszpan Alberto Contador oraz Brytyjczyk Chris Froome.Przejdź na Polsatsport.pl