Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów. Wynik meczu. Kto wygrał finał baraży o Ekstraklasę?

Przed nami ostatni akcent Betclic 1 Ligi. W finale baraży o PKO BP Ekstraklasę mierzą się Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wcześniej z tabeli awans wywalczyły natomiast Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.

Wieczysta i Chrobry zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsca. Tym samym przystąpiły do baraży. W ich półfinałach Krakowianie wyeliminowali Polonię Warszawę, a Głogowianie po rzutach karnych odprawili ŁKS Łódź.

Oba zespoły grały ze sobą dwukrotnie w tym sezonie. W rundzie jesiennej 2:1 w Głogowie triumfowała Wieczysta, natomiast na wiosnę w Sosnowcu padł remis 1:1. To drugie starcie odbywało się niedawno, bowiem 24 maja.

Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

