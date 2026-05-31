Wielkie wyróżnienie dla Chwalińskiej podczas Roland Garros! Organizatorzy potwierdzili
Maja Chwalińska swój mecz czwartej rundy Roland Garros rozegra na najważniejszym obiekcie całego kompleksu. Polka zmierzy się Francuzką Diane Parry na Korcie Philippe'a Chatrier. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek około godziny 14:00.
To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.
W pierwszej fazie Roland Garros 2026 Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2.
Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce i musiała przebijać się przez kwalifikacje, jest już pewna, że po zakończeniu paryskiego Wielkiego Szlema pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 75. miejsce.
Parry na liście WTA jest 92., a "LIVE" - 54. Ma za sobą znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie, ale również nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko.
Mecz Chwalińskiej i Parry zaplanowano jako drugi na korcie centralnym. Wcześniej, o godzinie 11:00, na obiekt im. Philippe'a Chatrier wyjdą Włoch Flavio Cobolli i Amerykanin Zachary Svajda.
Chwalińska niespodziewanie jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. W niedzielę Iga Świątek w 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6.