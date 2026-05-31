Wielkie wyróżnienie dla Chwalińskiej podczas Roland Garros! Organizatorzy potwierdzili

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zabrała głos po porażce w Roland Garros! "Spięło mnie w ciele"

W pierwszej fazie Roland Garros 2026 Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2.

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce i musiała przebijać się przez kwalifikacje, jest już pewna, że po zakończeniu paryskiego Wielkiego Szlema pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 75. miejsce.

Parry na liście WTA jest 92., a "LIVE" - 54. Ma za sobą znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie, ale również nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko.

Mecz Chwalińskiej i Parry zaplanowano jako drugi na korcie centralnym. Wcześniej, o godzinie 11:00, na obiekt im. Philippe'a Chatrier wyjdą Włoch Flavio Cobolli i Amerykanin Zachary Svajda.

Chwalińska niespodziewanie jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. W niedzielę Iga Świątek w 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6.

jc, PAP