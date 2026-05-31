Wikingowie lepsi od Panter! Pierwsza porażka Wrocławian w AFLE

W pierwszej serii gier zarówno Panthers, jak i Vikings odnieśli przekonujące zwycięstwa. Wrocławianie pokonali na wyjeździe London Warriors 41:21, natomiast reprezentanci Austrii przed własną publicznością rozgromili Berlin Thunder 49:7.

Do przerwy Panthers przegrywali 17:26, ale wynik nie do końca oddawał to, co działo się na boisku. Paradoksalnie to ekipa z Wrocławia lepiej radziła sobie w ataku. Same statystyki pokazywały jasno - jeśli chodzi o skuteczność przesuwania się z piłką do przodu, gospodarze wcale nie ustępowali rywalom.

Główną przyczyną dziewięciopunktowej straty, z którą Wrocławianie schodzili na przerwę, były kary nakładane przez sędziów. Zawodnicy Panthers faulowali w pierwszej połowie aż siedem razy, przez co zespół został cofnięty łącznie o 65 jardów (to ponad połowa długości całego boiska). Goście z Wiednia grali o wiele spokojniej, dzięki czemu rzadziej tracili z trudem zdobyte metry.

Trzecia kwarta była już jednak pokazem umiejętności gości, którzy punktowo zdeklasowali "Pantery" i po wyrównanej czwartej odsłonie ostatecznie wygrali całe spotkanie 42:23.

Już w sobotę, 6 czerwca, odbędzie się kolejny mecz AFLE, w którym Panthers Wrocław zagrają z Paris Lights.

Vienna Vikings - Panthers Wrocław 42:23 (6:5, 20:12, 7:0, 9:6).

ŁO, Polsat Sport