Włoch najlepszy w ojczyźnie. Umocnił się na pozycji lidera

Bezzecchi odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo na swoim domowym torze.

Początkowo w wyścigu prowadził Bagnaia, który wygrywał w Mugello w latach 2022-2024. Na 10. okrążeniu Bezzecchi zaatakował i wyprzedził rywala, kilka chwil później na drugą pozycję wyszedł Martin. Lider mistrzostw świata nie dał się już nikomu wyprzedzić, na mecie zameldował się z ponad trzema sekundami przewagi nad Martinem.

We Włoszech po przerwie spowodowanej kontuzją (złamanie kości prawej stopy na początku maja w wyścigu we Francji na Le Mans) wystartował obrońca tytułu Hiszpan Marc Marquez (Ducati) i zajął siódme miejsce - strata 10,762 s, za swoim rodakiem Pedro Acostą (KTM).

Po siedmiu wyścigach sezonu 2026 Bezzecchi ma 173 pkt i wyprzedza Hiszpana Jorge Martína - 156 pkt. Na trzeciej pozycji plasuje się Włoch Fabio Di Giannantonio (Ducati) - 134, który niespodziewanie wygrał poprzedni wyścig w Barcelonie. Wśród zespołów dominuje Aprilia Racing Team Gresini.

Marc Marquez jest ósmy z dorobkiem 71 pkt.

W klasie Moto2 zwyciężył, podobnie jak dwa tygodnie temu, Hiszpan Manuel Gonzalez (Kalex), który umocnił się na pozycji lidera z dorobkiem 129,5 pkt. Drugi był Włoch Celestino Vietti (Boscoscuro), a trzeci - rodak triumfatora Daniel Holgado (Kalex).

W Moto3 najszybszy niespodziewanie był Hiszpan Brian Uriarte (KTM), który w klasyfikacji mistrzostw świata jest czwarty. Drugie miejsce wywalczył jego rodak Alvaro Carpe (KTM), a trzecie Malezyjczyk Hakim Danish (KTM). Dopiero na 10. pozycji wyścig ukończył lider cyklu Hiszpan Maximo Quiles (KTM), który stracił do zwycięzcy ponad sekundę, ale i tak utrzymał prowadzenie w Moto3. Ma 145 pkt, podczas gdy drugi Carpe - 93.

Ósma runda motocyklowych mistrzostw świata odbędzie się 7 czerwca na Węgrzech.

BS, PAP