Wybrano najlepszego piłkarza Ligi Mistrzów. Co za sezon!

Piłka nożna

Gruzin Chwicza Kwaracchelia z Paris Saint-Germain został wybrany przez UEFA najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 - poinformowano w niedzielę. Dzień wcześniej jego zespół pokonał w finale w Budapeszcie Arsenal w rzutach karnych 4-3. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.

fot. PAP
Kwaracchelia zakończył miniony sezon LM z 10 bramkami i sześcioma asystami.

 

Paryżanie obronili trofeum. W jedenastce sezonu UEFA znalazło się aż pięciu piłkarzy drużyny Luisa Enrique - oprócz gruzińskiego skrzydłowego również Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele.

Drużyna sezonu 2025/26 według UEFA:

Bramkarz: David Raya (Arsenal).

 

Obrońcy: Marcos Llorente (Atletico Madryt), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG).

 

Pomocnicy: Michael Olise (Bayern Monachium), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Chwicza Kwaracchelia (PSG).

 

Napastnicy: Ousmane Dembele (PSG), Harry Kane (Bayern Monachium). 

BS, PAP
