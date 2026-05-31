Wybrano najlepszego piłkarza Ligi Mistrzów. Co za sezon!
Gruzin Chwicza Kwaracchelia z Paris Saint-Germain został wybrany przez UEFA najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 - poinformowano w niedzielę. Dzień wcześniej jego zespół pokonał w finale w Budapeszcie Arsenal w rzutach karnych 4-3. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.
Kwaracchelia zakończył miniony sezon LM z 10 bramkami i sześcioma asystami.
Paryżanie obronili trofeum. W jedenastce sezonu UEFA znalazło się aż pięciu piłkarzy drużyny Luisa Enrique - oprócz gruzińskiego skrzydłowego również Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele.
Drużyna sezonu 2025/26 według UEFA:
Bramkarz: David Raya (Arsenal).
Obrońcy: Marcos Llorente (Atletico Madryt), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG).
Pomocnicy: Michael Olise (Bayern Monachium), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Chwicza Kwaracchelia (PSG).
Napastnicy: Ousmane Dembele (PSG), Harry Kane (Bayern Monachium).