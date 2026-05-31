Wybrano najlepszego piłkarza Ligi Mistrzów. Co za sezon!

Gruzin Chwicza Kwaracchelia z Paris Saint-Germain został wybrany przez UEFA najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 - poinformowano w niedzielę. Dzień wcześniej jego zespół pokonał w finale w Budapeszcie Arsenal w rzutach karnych 4-3. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.