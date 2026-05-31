Wygrała z Igą Świątek, a teraz zmierzy się ze swoją rodaczką! Ukraiński ćwierćfinał w Roland Garros

Tenis

Ukrainka Elina Switolina odwróciła losy rywalizacji ze Szwajcarką Belindą Bencic i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Roland Garros. O miejsce w najlepszej czwórce turnieju zmierzy się ze swoją rodaczką Martą Kostiuk, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek.

Portret tenisistki Eliny Switoliny z ręką na sercu, w czapce z daszkiem.
fot. PAP/EPA
Elina Switolina

Iga Świątek nie zaliczy tegorocznej edycji Roland Garros do udanych. Polka pożegnała się ze zmaganiami na etapie czwartej rundy, ulegając Marcie Kostiuk.

 

ZOBACZ TAKŻE: Porażka Igi Świątek. Jak to wpłynęło na ranking WTA?


Następnie na kort wyszła kolejna Ukrainka, rozstawiona z "7" Elina Switolina. Jej przeciwniczką była turniejowa "11" - Szwajcarka Belinda Bencic. Premierowa partia padła łupem niżej notowanej tenisistki wynikiem 6:4.

 

W kolejnych fragmentach wyższy poziom prezentowała Switolina. Najpierw wyrównała stan rywalizacji, triumfując w drugim secie 6:4, natomiast w decydującej odsłonie nie dała żadnych szans Bencic, zwyciężając bez straty gema.


Wszystko to oznacza, że w ćwierćfinale paryskiego Wielkiego Szlema będziemy świadkami ukraińskiego ćwierćfinału. Zmierzą się w nim Kostiuk i Switolina.

 

Elina Switolina - Belinda Bencic 4:6, 6:4, 6:0

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BELINDA BENCICBENCICELINA SWITOLINAFRENCH OPENFRENCH OPEN 2026IGA ŚWIĄTEKKOSTIUKMARTA KOSTIUKROLAND GARROSROLAND GARROS 2026ŚWIĄTEKSWITOLINATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Lorek o awansie Igi Świątek do finału debla
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 