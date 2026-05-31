Wygrała z Igą Świątek, a teraz zmierzy się ze swoją rodaczką! Ukraiński ćwierćfinał w Roland Garros
Ukrainka Elina Switolina odwróciła losy rywalizacji ze Szwajcarką Belindą Bencic i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Roland Garros. O miejsce w najlepszej czwórce turnieju zmierzy się ze swoją rodaczką Martą Kostiuk, która wcześniej wyeliminowała Igę Świątek.
Iga Świątek nie zaliczy tegorocznej edycji Roland Garros do udanych. Polka pożegnała się ze zmaganiami na etapie czwartej rundy, ulegając Marcie Kostiuk.
ZOBACZ TAKŻE: Porażka Igi Świątek. Jak to wpłynęło na ranking WTA?
Następnie na kort wyszła kolejna Ukrainka, rozstawiona z "7" Elina Switolina. Jej przeciwniczką była turniejowa "11" - Szwajcarka Belinda Bencic. Premierowa partia padła łupem niżej notowanej tenisistki wynikiem 6:4.
W kolejnych fragmentach wyższy poziom prezentowała Switolina. Najpierw wyrównała stan rywalizacji, triumfując w drugim secie 6:4, natomiast w decydującej odsłonie nie dała żadnych szans Bencic, zwyciężając bez straty gema.
Wszystko to oznacza, że w ćwierćfinale paryskiego Wielkiego Szlema będziemy świadkami ukraińskiego ćwierćfinału. Zmierzą się w nim Kostiuk i Switolina.
Elina Switolina - Belinda Bencic 4:6, 6:4, 6:0Przejdź na Polsatsport.pl