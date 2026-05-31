Wzruszające obrazki przed meczem Polska - Ukraina. Minuty ciszy dla Jacka Magiery
31 maja reprezentacja Polski po raz pierwszy od śmierci śp. Jacka Magiery wybiegła na boisko. Podczas meczu towarzyskiego z Ukrainą we Wrocławiu upamiętniono zmarłego szkoleniowca.
10 kwietnia polskie środowisko piłkarskie obiegła szokująca informacja. W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener seniorskiej reprezentacji, a w przeszłości szkoleniowiec Legii Warszawa czy Śląska Wrocław.
ZOBACZ TAKŻE: Polska - Nigeria. Kiedy mecz? O której godzinie?
31 maja nasza kadra po raz pierwszy od tamtych tragicznych wydarzeń wybiegła na boisko. W meczu towarzyskim rozgrywanym we Wrocławiu podjęła Ukrainę.
Przed spotkaniem zawodnicy uhonorowali śp. Magierę minutą ciszy, a na stadionowym telebimie pojawiła się fotografia upamiętniająca zmarłego trenera. Podczas meczu na ławce obok miejsca selekcjonera Jana Urbana znajdowała się koszulka z nazwiskiem i wizerunkiem Magiery.
Polacy przegrali z Ukrainą 0:2. Bramki dla przeciwników zdobyli Roman Jaremczuk i Andrij Jarmołenko.
W środę 3 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się z Nigerią.Przejdź na Polsatsport.pl