Wzruszające obrazki przed meczem Polska - Ukraina. Minuty ciszy dla Jacka Magiery

31 maja reprezentacja Polski po raz pierwszy od śmierci śp. Jacka Magiery wybiegła na boisko. Podczas meczu towarzyskiego z Ukrainą we Wrocławiu upamiętniono zmarłego szkoleniowca.

Biała koszulka z nazwiskiem i wizerunkiem zmarłego trenera Magiery na ławce rezerwowych podczas meczu reprezentacji Polski.
Śp. Jacek Magiera został upamiętniony podczas meczu z Ukrainą

10 kwietnia polskie środowisko piłkarskie obiegła szokująca informacja. W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener seniorskiej reprezentacji, a w przeszłości szkoleniowiec Legii Warszawa czy Śląska Wrocław.

 

31 maja nasza kadra po raz pierwszy od tamtych tragicznych wydarzeń wybiegła na boisko. W meczu towarzyskim rozgrywanym we Wrocławiu podjęła Ukrainę.

 

Przed spotkaniem zawodnicy uhonorowali śp. Magierę minutą ciszy, a na stadionowym telebimie pojawiła się fotografia upamiętniająca zmarłego trenera. Podczas meczu na ławce obok miejsca selekcjonera Jana Urbana znajdowała się koszulka z nazwiskiem i wizerunkiem Magiery.

 

Polacy przegrali z Ukrainą 0:2. Bramki dla przeciwników zdobyli Roman Jaremczuk i Andrij Jarmołenko.

 

W środę 3 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się z Nigerią.

