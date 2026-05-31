Zamieszki w Paryżu. 219 osób rannych po finale Ligi Mistrzów

Jak wynika z raportu policji, w całej Francji aresztowano 780 uczestników zajść, w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy Paris Saint-Germain także triumfował w tych rozgrywkach, nastąpił wzrost o 32 procent. Natomiast paryska prokuratura poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę w wypadku motocyklowym tragicznie zginął jeden z ich uczestników.

W 2025 roku, po pierwszym zwycięstwie paryskiego klubu w Lidze Mistrzów, aresztowano 592 osoby, w tym 491 w Paryżu. W tym roku - jak ujawnił szef resortu - 57 policjantów i żandarmów zostało rannych.

Po zwycięstwie PSG w finale LM, który odbył się w Budapeszcie, na ulicach Paryża i innych francuskich miast doszło do rozruchów. Napastnicy starli się z policją, w którą rzucano kamieniami i butelkami, podpalono kilka sklepów i samochodów.

Catherine Lecuyer, burmistrz VIII dzielnicy, gdzie na Polach Elizejskich doszło do zamieszek, zaapelowała w niedzielę o wydanie całkowitego zakazu zgromadzeń na słynnej alei.

„W sobotni wieczór Pola Elizejskie i ich okolice przestały być miejscem świętowania, a stały się areną miejskiej partyzantki” – napisano w oświadczeniu biura burmistrza.

- Skoro nie da się świętować zwycięstwa bez awantur, jedyną rozsądną odpowiedzią na to jest nowa doktryna czyli... zero zgromadzeń - oświadczył Nunez.

Lecuyer określiła nocne zajścia jako akty przemocy wobec organów ścigania, atakami na policję, podpaleniami śmietników i samochodów, uszkodzeniami radiowozów i powszechnymi grabieżami.

Jednak pomysł całkowitego zamknięcia Pól Elizejskich Nunez uznał za błędny i dlatego nie zostanie w niedzielę wdrożony.

- Uniemożliwienie dostępu do Pól Elizejskich to chybiony pomysł, wymagałoby rozmieszczenia prawie w całym mieście służb, ludzie musieliby się rozproszyć po stolicy - oświadczył były prefekt paryskiej policji.

Zapewnił, że na Polach Elizejskich nie doszło w sobotę do żadnych aktów wandalizmu. Piłkarze Paris Saint-Germain spodziewani są w niedzielę na Polu Marsowym w VII dzielnicy, gdzie będą świętować razem ze 100 tysiącami kibiców. Po południu zostaną powitani w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Emmanuela Macrona, a wieczorem wrócą na swój stadion, Parc des Princes.

PI, PAP