Znamy pełną obsadę PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/27!
Wieczysta Kraków pokonała Chrobrego Głogów w finałowym meczu baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. To oznacza, że znamy komplet 18 zespołów, które w przyszłym sezonie wystąpią na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Jak wygląda pełna lista?
Finał baraży o PKO BP Ekstraklasę był ostatnim akcentem klubowego piłkarskiego sezonu w Polsce. W decydującym spotkaniu Wieczysta Kraków/Chrobry Głogów pokonała X:X Chrobrego Głogów/Wieczystą Kraków.
ZOBACZ TAKŻE: Porażka w barażach i... zwolnienie. Polski trener stracił pracę
Ekipa z Małopolski/Dolnego Śląska uzupełniła tym samym grono zespołów, które w przyszłej kampanii występować będą na najwyższym poziomie rozgrywkowym.
Wcześniej natomiast z tabeli Betclic 1 Ligi miejsce w Ekstraklasie zapewniły sobie drużyny Wisły Kraków i Śląska Wrocław.
Na drugi szczebel spadły z kolei Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
Tytułu mistrza Polski w sezonie 2026/27 bronił będzie Lech Poznań. "Kolejorz" od dwóch lat jest najlepszą ekipą na naszym podwórku.
Skład PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/27:
Wieczysta Kraków
Śląsk Wrocław
Wisła Kraków
Piast Gliwice
Widzew Łódź
Cracovia
Motor Lublin
Korona Kielce
Radomiak Radom
Pogoń Szczecin
Wisła Płock
Zagłębie Lubin
Legia Warszawa
GKS Katowice
Raków Częstochowa
Jagiellonia Białystok
Górnik Zabrze
Lech Poznań
Przejdź na Polsatsport.pl