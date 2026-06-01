10 lat temu Chwalińska opowiedziała o sportowych marzeniach. Jest coraz bliżej

Przygodę ze sportem zaczynała od karate, potem zainteresowała się tenisem i siatkówką, ostatecznie postawiła na grę rakietą.

- Zaczęłam tenisowe treningi w wieku siedmiu lat, czyli... dość późno. Łatwo nie jest. Cały dzień mam wypełniony. Po lekcjach przyjeżdżam na trening, potem szybko do domu, by się pouczyć. Szkoła mi pomaga, nauczyciele bardzo mi idą rękę - opowiadała wówczas.

- W tenisie podoba mi się to, że jest strasznie indywidualny. Jest się zawsze odpowiedzialnym za swój los na korcie. Potrzebne jest wszystko: głowa, wytrzymałość, motoryka. Jeśli się chce być mistrzem, trzeba mieć wszystkie te cechy. To jest mobilizujące, zawsze wszystko trzeba poprawiać, rozwijać się - dodała.

Od początku to nie pieniądze, które można wygrać na kortach, stały za jej motywacją.

- Gram dla przyjemności, po to, by spełnić swoje marzenia - podkreśliła.

Trener Paweł Kałuża "wyłowił" ją podczas akcji "Talentiada Tenisowa" zorganizowanej w Dąbrowie Górniczej.

- Takich talentów trzeba szukać. Maja od początku wyróżniała się radością z wysiłku fizycznego, była szybka, zwinna, łatwo uczyła się taktyki, techniki. Ma w sobie determinację, dążenie do celu życiowego. Do niczego nie trzeba jej zmuszać. Staram się nie pominąć żadnego etapu, nie spieszymy się - powiedział szkoleniowiec.

W 2015 roku Chwalińska wraz z Igą Świątek i Stefanią Rogozińską-Dzik zostały mistrzyniami Europy U-14. Poniżej materiał Polsatu Sport po tym turnieju.

11 lat później Chwalińska zadebiutowała w głównej drabince French Open. Do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje.

To dopiero jej trzeci występ w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

Nigdy nie była notowana w najlepszej setce, ale w stolicy Francji drzwi do niej otworzyła z hukiem. Ranking oficjalnie zostanie opublikowany za tydzień, jednak wirtualnie już plasuje się w jego piątej dziesiątce.

W 1. rundzie Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. Trzeci mecz wygrała z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, natomiast w poniedziałek zepsuła humory gospodarzy. Pokonała ostatnią Francuzkę w turnieju Diane Parry 7:5, 6:2.

W środę jej rywalką będzie Anna Kalinska. Rozstawiona z numerem 22. Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową (28.) 6:4, 2:6, 7:6 (10-7).