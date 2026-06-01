31 lat i koniec! Polak nagle ogłosił zakończenie kariery

- Kończę moją przygodę ze sportem. Mimo że nie zdobyłem tej największej nagrody, o którą wszyscy walczymy, a o którą otarłem się przy dwóch okazjach, to kończę z dumą - napisał polski panczenista.

Dodał też, że gdyby sięgnął po medal olimpijski, to skończyłby swoją karierę wcześniej.

- Cieszę się, że nie tak się nie stało. Ostatnie cztery lata nauczyły mnie więcej niż wszystkie poprzednie razem. Ciężkie lata. Lata mocnych doświadczeń na wielu poziomach, z których dałem radę wyjść i wyciągnąć dla siebie lekcje - dodał.

Michalski zaznaczył też, że nie rozstaje się z łyżwiarstwem szybkim, ponieważ rozpocznie pracę jako asystent trenera.

Michalski ma na koncie trzy złote oraz dwa brązowe medale mistrzostw Europy na dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Sięgnął też po srebro na mistrzostwach świata w sprincie. Trzykrotnie startował na igrzyskach olimpijskich, gdzie najwyżej uplasował się na czwartym miejscu na 1000 metrów w Pekinie.

