6:0 w trzecim secie! Kolejna niespodzianka w Roland Garros

Tenis

Diana Sznajder zagra w ćwierćfinale Roland Garros! W poniedziałek ograła Madison keys w trzech setach.

fot. PAP
Diana Sznajder wygrała z Madison Keys i awansowała do ćwierćfinału Roland Garros

Pierwsza partia obfitowała w przełamania. Po czterech gemach było 2:2, z czego żadna z zawodniczek nie potrafiła wygrać przy własnym serwisie. Szybciej w tej sytuacji poradziła sobie Sznajder, która wygrała 6:3.

 

Drugi set był kompletnie inny. Tym razem obie tenisistki pilnowały swojego serwisu. Kluczowy okazał się ósmy gem, w którym Keys przełamała rywalkę. Po chwili cieszyła się ze zwycięstwa 6:3.

 

Kibice liczyli więc na wielkie emocje w ostatnim secie, ale się ich nie doczekali. Sznajder zdominowała rywalkę - wygrała 6:0 i awansowała do ćwierćfinału Roland Garros.

 

To jej największy sukces w karierze.

 

W kolejnej rundzie zmierzy się z Aryną Sabalenką lub Naomi Osaką.

 

Wynik meczu:

 

Diana Sznajder - Madison Keys 6:3, 3:6, 6:0

PAP
