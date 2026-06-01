65 tysięcy euro grzywny! To wszystko przez jego zachowanie na Roland Garros
Organizatorzy French Open nałożyli na paragwajskiego tenisistę Adolfo Daniela Vallejo grzywnę w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Any Carvalho - ogłosiła w poniedziałek dyrektor turnieju Amelie Mauresmo.
Na zawodnika nałożono grzywnę w wysokości mniej więcej połowy jego nagrody pieniężnej za występ w Paryżu – poinformowała była znakomita francuska tenisistka podczas konferencji prasowej.
"To jest ewidentnie coś, co jest dla nas, dla turnieju, dla federacji, a nawet poza samym turniejem nie do przyjęcia. Tego rodzaju język nie ma tu miejsca" – podkreśliła Mauresmo.
Organizatorzy zapowiedzieli w piątek, że nałożą na 22-letniego tenisistę "znaczną karę pieniężną", ale nie podali dalszych szczegółów. Zawodnik numer 71 na świecie wygłosił seksistowskie uwagi pod adresem brazylijskiej sędzi Anny Carvalho po porażce z Francuzem Moise Kouame w drugiej rundzie French Open w ubiegły czwartek, po maratońskim meczu trwającym prawie pięć godzin.
Po czwartkowym incydencie paragwajski tenisista przeprosił za swoje zachowanie, ale nie uniknął kary finansowej.
Nagroda pieniężna przyznawana zawodnikowi, który odpadnie w drugiej rundzie, wynosi 130 tys. euro.