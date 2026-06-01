Barkom zatrzymał swoją gwiazdę! Siatkarz rozegra trzeci sezon w PlusLidze

Robert Murawski

Lorenzo Pope nadal będzie reprezentował barwy grającego w PlusLidze klubu Barkom-Każany Lwów. Australijski siatkarz grający na pozycji przyjmującego rozegra trzeci sezon w barwach tej drużyny.

Lorenzo Pope (rocznik 2001) to australijski siatkarz grający na pozycji przyjmującego. Grał w klubach Eastside Hawks VC, włoskim Valsa Group Modena (2022-23) oraz Melbourne Vipers. Z reprezentacją swego kraju wystąpił w Lidze Narodów 2022.

 

W 2024 roku został siatkarzem klubu Barkom-Każany Lwów. W dwóch dotychczasowych sezonach w PlusLidze rozegrał 53 spotkania, w których zdobył łącznie 536 punktów.

 

"Zaczynamy od zawodnika, który w minionym sezonie zdobył najwięcej statuetek MVP w naszej drużynie. Lorenzo Pope zostaje z nami. Australijski przyjmujący przedłużył kontrakt z Barkom-Każany na kolejny rok. Dla Lorenzo będzie to już trzeci sezon w barwach naszej drużyny. Przed nami nowy sezon. Nowe wyzwania. Nowe zwycięstwa. Cieszymy się, że przejdziemy tę drogę razem" – poinformował klub w komunikacie.

