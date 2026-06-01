Bogdanka LUK Lublin ściągnęła kolejnego gwiazdora! Hit transferowy

Bogdanka LUK Lublin w poniedziałek 1 czerwca ogłosiła kolejny transfer. Tym razem do zespołu, który w poprzednim sezonie zdobył srebrny medal PlusLigi, dołączył Tomohiro Ogawa. Libero w ostatnim czasie reprezentował barwy ekipy Suntory Sunbirds Osaka, natomiast wcześniej występował w takich klubach jak JTEKT Stings Aichi czy Wolfdogs Nagoya.

29-latek jest również ważną częścią narodowej drużyny Japonii. Na swoim koncie ma srebro (2024) i brąz (2023) Ligi Narodów oraz mistrzostwo Azji (2023).

Chociaż Bogdanka będzie pierwszym zagranicznym klubem Ogawy, to japoński libero nie będzie się czuł samotnie w PlusLidze. Warto przypomnieć, że ekipa, w której występuje Wilfredo Leon, ostatnio pochwaliła się zakontraktowaniem innego gwiazdora reprezentacji Kraju Kwitnącej Wiśni - Rana Takahashiego.

– Skuteczna i nieszablonowa ofensywa zaczyna się od niewzruszonej defensywy, dlatego Tomohiro pozwoli naszej drużynie stać się jeszcze bardziej nieprzewidywalną. Jesteśmy przekonani, że synergia, jaką od lat rozwija z Ranem, pozwoli wzbogacić naszą grę o już wypróbowane zachowania w defensywie. Wierzymy, że klubowy debiut poza Japonią będzie dla Tomohiro bodźcem to jeszcze głębszego czerpania z jego nieopisanego potencjału – powiedział wiceprezes Bogdanki LUK Lublin, Maciej Krzaczek, w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu.

