Bogdanka LUK Lublin ściągnęła kolejnego gwiazdora! Hit transferowy
Tomohiro Ogawa został nowym siatkarzem Bogdanki LUK Lublin. To kolejny reprezentant Japonii sprowadzony przez wicemistrzów Polski przed startem kolejnego sezonu PlusLigi.
Bogdanka LUK Lublin w poniedziałek 1 czerwca ogłosiła kolejny transfer. Tym razem do zespołu, który w poprzednim sezonie zdobył srebrny medal PlusLigi, dołączył Tomohiro Ogawa. Libero w ostatnim czasie reprezentował barwy ekipy Suntory Sunbirds Osaka, natomiast wcześniej występował w takich klubach jak JTEKT Stings Aichi czy Wolfdogs Nagoya.
ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Gwiazdor odchodzi z Projektu
29-latek jest również ważną częścią narodowej drużyny Japonii. Na swoim koncie ma srebro (2024) i brąz (2023) Ligi Narodów oraz mistrzostwo Azji (2023).
Chociaż Bogdanka będzie pierwszym zagranicznym klubem Ogawy, to japoński libero nie będzie się czuł samotnie w PlusLidze. Warto przypomnieć, że ekipa, w której występuje Wilfredo Leon, ostatnio pochwaliła się zakontraktowaniem innego gwiazdora reprezentacji Kraju Kwitnącej Wiśni - Rana Takahashiego.
– Skuteczna i nieszablonowa ofensywa zaczyna się od niewzruszonej defensywy, dlatego Tomohiro pozwoli naszej drużynie stać się jeszcze bardziej nieprzewidywalną. Jesteśmy przekonani, że synergia, jaką od lat rozwija z Ranem, pozwoli wzbogacić naszą grę o już wypróbowane zachowania w defensywie. Wierzymy, że klubowy debiut poza Japonią będzie dla Tomohiro bodźcem to jeszcze głębszego czerpania z jego nieopisanego potencjału – powiedział wiceprezes Bogdanki LUK Lublin, Maciej Krzaczek, w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu.
Przejdź na Polsatsport.pl