Chwalińska poznała potencjalną rywalkę w ćwierćfinale French Open!

Tegoroczny turniej w stolicy Francji stoi pod znakiem wielu niespodzianek, a nawet sensacji. Wystarczy powiedzieć, że na etapie ćwierćfinału nie ma już m.in. Jeleny Rybakinej, Igi Świątek oraz Coco Gauff, a więc zawodniczek od drugiego do czwartego miejsca w rankingu WTA. Kazaszka odpadła już w pierwszej rundzie, natomiast Polka przegrała w czwartej z Martą Kostjuk. Z kolei Amerykanka, która broniła tytułu wywalczonego przed rokiem, musiała uznać wyższość na tym samym szczeblu Potapowej.

Austriaczka, która w rankingu światowym zajmuje 30. miejsce, zmierzyła się w grze o ćwierćfinał z Kalinskają, która plasuje się na 24. lokacie. Rosjanka w poprzedniej rundzie zwyciężyła Camilę Osorio.

Obie tenisistki rywalizowały ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsza była singlistka ze wschodu. Warto jednak podkreślić, że do obu konfrontacji doszło w 2019 oraz 2022 roku, a więc dosyć dawno.

W poniedziałkowej potyczce emocji nie brakowało. Pierwszy set to prawdziwy rollercoaster i wymiana ciosów przy serwisie rywalki. W sumie doszło aż do... siedmiu przełamań! O jedno więcej zanotowała Kalinskaja, która dzięki temu wygrała 6:4.

Druga odsłona była nieco spokojniejsza pod tym względem. Co prawda zaczęło się od wykorzystanego break pointa przez Potapową, ale kolejne gemy to zwycięstwa jednej i drugiej przy własnej zagrywce. Tak było do stanu 4:2, kiedy drugi raz Austriaczka przełamała rywalkę. Skończyło się na jej triumfie 6:2, co oznaczało konieczność rozegrania trzeciego seta.

W nim dramaturgii było najwięcej. Znowu kibice byli świadkami niesamowitej wymiany, czego dowodem aż osiem przełamań! Równowaga została jednak zachowana, więc trzeba było rozstrzygnąć pojedynek w supertiebreaku.

Oczywiście tutaj też obie zawodniczki zafundowały widzom nie lada emocje. Potapowa prowadziła już 4:1, ale końcówka należała do Kalinskajej, która nie tylko odrobiła straty i doprowadziła do remisu 5:5, ale za chwilę sama odskoczyła na kilka punktów. To w efekcie dało jej wygraną 10:7 i awans po pasjonującym meczu do ćwierćfinału!

Rosjanka o półfinał French Open powalczy z Mają Chwalińską lub Diane Perry.

Anastazja Potapowa - Anna Kalinskaja 1:2 (4:6, 6:2, 6:7)

