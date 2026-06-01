Chwalińska zepsuła święto. Tak Francuzi zareagowali na wyczyn Polki

„Diane Parry, grając po raz pierwszy w 1/8 finału Wielkiego Szlema, przeszła kompletnie obok meczu z Mają Chwalińską i doznała ciężkiej porażki 3:6, 2:6” - zauważyła największa francuska gazeta sportowa.

Żal jest tym większy, że nie ma już „Trójkolorowych” w singlu ani wśród kobiet, ani w rywalizacji mężczyzn.

Chwalińska jest „prawdziwą niespodzianką turnieju (...), mimo słabego serwisu, leworęczna zawodniczka doskonale wykorzystywała slajsy i loby” - dodał „L'Equipe”. Dziennik przypomniał również, że zajmująca 114. miejsce w ostatnim rankingu przed French Open Polka awansowała do ćwierćfinału po trzystopniowych eliminacjach i czterech zwycięstwach w turnieju głównym.

„Kurtyna zapadła nad francuskim tenisem” - tak z kolei podsumował mecz Parry z Chwalińską dziennik „Le Figaro”, przypominając, że przed rokiem Lois Boisson dotarła aż do półfinału turnieju w Paryżu.

„Na początku meczu z trybun rozległo się kilka okrzyków: Parry jest magiczna! Ale Kort Centralny nigdy nie rozpalił się prawdziwie dla ostatniej Francuzki w turnieju” - zauważył dziennik.

Gazeta pochwaliła Chwalińską za jej „niekonwencjonalną, niezwykle zróżnicowaną grę, wykorzystującą diabelskie slajsy i drop shoty”.

Rywalką Chwalińskiej w ćwierćfinale będzie Anna Kalinska. Rozstawiona z numerem 22. Rosjanka pokonała w poniedziałek reprezentującą Austrię Anastasię Potapovą (28.) 6:4, 2:6, 7:6 (10-7).

PAP