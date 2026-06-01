Co z odkryciem siatkarskiego sezonu? Jest oficjalna informacja!

"Nie mogło być inaczej! Architekt sukcesu naszej drużyny, trener Bartłomiej Dąbrowski poprowadzi watahę Wilczyc z Opola w sezonie 2026/2027. Bartek dołączył do UNI w 2025 roku i wykonał w minionym sezonie kawał dobrej roboty, zdobywając wraz z drużyną brązowy medal Mistrzostw Polski oraz awans do CEV Champions League" – poinformował klub z Opola w mediach społecznościowych.

Bartłomiej Dąbrowski (rocznik 1993) przez lata pełnił rolę asystenta w Developresie Rzeszów (2018-24). W 2024 roku przeszedł do drużyny #VolleyWrocław, gdzie objął funkcję pierwszego trenera. Wywalczył z tą drużyną dziewiąte miejsce w Tauron Lidze.

W czerwcu 2025 roku został ogłoszony nowym szkoleniowcem UNI Opole, gdy z klubem po ośmiu latach współpracy rozstał się Nicola Vettori. Dąbrowski w pierwszym sezonie pracy w Opolu doprowadził klub do historycznego, brązowego medalu mistrzostw Polski. Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki został wybrany odkrycie trenerskim sezonu 2025/2026.